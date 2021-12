Gelar The NextDev Talent Scouting 2021, Telkomsel Berusaha Cetak Startup Unggulan

istimewa

Telkomsel kembali menghadirkan program The NextDev Talent Scouting 2021 yang pada edisi kali ini memiliki empat kategori khusus berdasarkan SDGs : Economic Empowerment, Edtech for Change, Health Revolution, Tourism & Ecotourism. Pendaftaran The NextDev Talent Scouting 2021 telah dibuka mulai 16 Desember 2021