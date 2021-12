Pakai Teknologi NFT, HappFund Ajak Gamers Naik Kelas dan Cari Cuan dari Main Game

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bermain game sekarang telah menjadi tren sekaligus sarana mendapatkan uang bagi banyak orang.

Mendapat uang dari main game di internet bukan tak mungkin, lantaran sudah banyak yang membuktikannya.

Memanfaatkan Non Fungible Tokens (NFT), Hartanah Group meluncurkan program HappFund yang memungkinkan para gamers dapat uang dari main game di internet.

Program HappFund adalah salah satu upaya untuk mendorong ekosistem industri game dan finansial alternatif.

"Secara umum semangatnya untuk membantu perekonomian nasional,” kata CEO Hartanah Group, Johny Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).

HappFund menjadi jembatan bagi para pemilik modal dan gamers di Indonesia yang kekurangan modal dalam bermain Axie Infinity.

Para pemodal akan menginvestasikan uangnya melalui pembelian karakter game Axie untuk dimainkan oleh para gamers.

Saat ini telah bermunculan banyak scholarship sejenis, tapi HappFund memiliki perbedaan yakni semangat untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui tag line ‘Play to Earn For The Nation’.

Johny menyebut, pihaknya ingin membawa gamers Indonesia naik kelas.