Deretan Layanan Streaming 2022 yang Bisa Jadi Pengisi Waktu Luang Anda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Layanan streaming yang menawarkan fitur VOD (video on demand) beberapa tahun belakangan ini mengalami lonjakan pengguna.

Layanan streaming seperti Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video, Hulu, ESPN Plus, berlomba menampilkan berbagai acara seperti film dan serial terbaiknya guna menarik perhatian penonton.

Dianggap praktis dan lengkap beberapa orang rela merogoh kocek demi menikmati layanan yang ditawarkan, untuk sekedar mencari hiburan di waktu luang. Hal ini membuat eksistensi platfrom layanan streaming kian melambung, dan perlahan mulai menggeser peminat saluran televisi.

Berikut reporter Tribunnews.com telah merangkum berbagai layanan streaming yang bisa mengisi aktu luang Anda, dilansir dari cnet.com.

Pertama, Netflix streaming paling popular sepanjang tahun, tercatat pada kuartal II-2021 jumlah pelanggan Netflix mencapai 209 juta pengguna di seluruh dunia. Dengan pelanggan terbanyak berasal dari Amerika Serikat mencapai 73,9 juta pengguna.

Awalnya Netflix adalah layanan penyewaan DVD-by-mail, namun setelah mengalami perkembangan kini mampu menjadi layanan streaming teratas.

Dibanderol dengan 9 dolar AS beberapa judul dari layanan Netflix sempat mengguncang media sosial seperti Squid Game, Cobra Kai, atau Stranger Things.

Kedua, Layanan streaming terpopuler dikalangan anak-anak dipegang oleh Disney Plus. Meski baru diluncurkan dua tahun lalu namun kini Disney Plus telah berhasil mencuri lebih dari 118 juta pelanggan.

Disney Plus ini adalah satu-satunya tempat streaming bagi studio Disney dan Pixar. Beberapa film ternama seperti Star Wars, Marvel's Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan Dokumenter seperti The Beatles: Get Back karya Peter Jackson ditayangkan di sini.

Meski sempat mengalami kenaikan harga menjadi 8 dolar AS per bulan, Disney Plus masih menjadi pilihan platfrom streaming yang paling diminati.

