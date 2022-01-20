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KODE REDEEM FF Kamis, 20 Januari 2022, Perhatikan Cara Klaim Kodenya Melalui reward.ff.garena.com
Kode Redeem FF Kamis, 20 Januari 2022 diklaim melalui reward.ff.garena.com, perhatikan cara klaim kodenya agar mendapatkan item secara gratis.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan kode redeem Free Fire (FF) terbaru untuk Kamis (20/1/2022) hari ini.
Kode redeem FF dapat diklaim dengan berbagai hadiah seperti diamond, senjata, bundle, voucher, dan item-item gratis menarik lainnya.
Kode redeem FF dapat diklaim secara online, cukup melalui laman reward.ff.garena.com.
Perhatikan cara klaim kodenya, jika kode tidak dapat diklaim berarti kode tersebut sudah tidak tersedia lagi.
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Kumpulan Kode Reedem FF Terbaru untuk Kamis, 20 Januari 2022, dikutip dari republicworld.com:
DDFR TY161 6POUYT: Free Pet
FFGYBGFDAPQO: Free Fire Diamonds
FFGTYUO16POKH: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
BBHUQWPO1616UY: Diamond Royale Voucher
MJTFAER8UOP16: 80,000 diamond