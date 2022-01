Diskon Spesial Imlek 2022 dari Steam, Potongan Harga Mulai 10 hingga 94 Persen

TRIBUNNEWS.COM - Sambut hari raya Imlek 2022, distributor game PC, Steam menggelar diskon besar-besaran.

Diskon bertajuk Lunar New Year Sale digelar sejak 27 Januari 2022.

Diskon besar-besaran ini akan berlangsung hingga 3 Februari 2022 pukul 18.00 WIB.

Adapun tawaran dalam gelaran Lunar New Year Sale yakni potongan harga mulai dari 10 persen hingga 94 persen.

Satu dari beberapa game yang mendapat potongan harga besar yakni Borderlands: The Handsome Collection.

Game ini mendapatkan diskon 94 persen sehingga dijual dengan harga Rp 130.393 dari harga aslinya Rp 2.087.949.

Borderlands: The Handsome Collection merupakan game yang mencakup bundling seri game Borderlands 2 dan Borderlands: The Pre-sequel.

Selain itu, Steam juga turut memberikan diskon pada game-game terlarisnya.

Seperti game VR, Zenith: The Last City dengan harga Rp 139.999 menjadi Rp 125.999 berkat diskon 10 persen.

Kemudian game Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition, It Takes Two, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition yang masing-masing mendapatkan diskon 50 persen.