VIRAL Tren The Picture NASA Took on My Birthday, Bisa untuk Wallpaper HP, Simak Cara Buatnya

The Picture NASA Took on My Birthday. Tren The Picture NASA Took on My Birthday saat ini tengah viral di media sosial, begini cara buatnya.

TRIBUNNEWS.COM - Tren The Picture NASA Took on My Birthday saat ini tengah viral di media sosial.

Foto tersebut berupa NASA APOD (Astronomy Picture of the Day Calendar), yakni foto astronomi yang dipilihkan NASA pada bulan dan tahun tersebut.

Berbeda dengan tren What Did Hubble See on Your Birthday yang hanya menggunakan bulan dan tanggal kelahiran.

Namun, tren The Picture NASA Took on My Birthday tersebut hanya ada untuk tahun 1995 dari bulan Juni.

Baca juga: Viral dan Jadi Tren di TikTok, Apa Itu What Did Hubble See On Your Birthday? Berikut Cara Membuatnya

Baca juga: Apa Itu Moon Phase? Fenomena Astronomi saat Sudut Matahari, Bumi, dan Bulan Berubah

Dikutip dari National World, sejak tahun 1990, Teleskop Luar Angkasa Hubble telah melayang di luar angkasa, mengambil gambar alam semesta selama 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.

Artinya, Teleskop Luar Angkasa Hubble telah menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang luar biasa dan Anda dapat melihat gambar luar angkasa yang diambil teleskop pada hari ulang tahun Anda.

Sebelumnya, tren serupa juga sudah muncul dengan nama Moon Phase.

Tren Moon Phase menampilkan gambar penampakan bulan saat hari ulang tahun seseorang,

Banyak masyarakat yang kemudian mencoba untuk membuat tren tersebut dan membagikannya di TikTok maupun media sosial lainnya.

Untuk membuat The Picture NASA Took on My Birthday, berikut caranya: