Digital Aplikasi Solusi Berubah Nama Jadi Digiserve by Telkom Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Digital Aplikasi Solusi melakukan transformasi bisnis dengan melakukan perubahan nama menjadi Digiserve by Telkom Indonesia.

Transformasi bisnis ini dilakukan setelah kepemilikan Digital Aplikasi Solusi diakuisisi oleh Telkom Indonesia (Persero) melalui TelkomMetra pada 2021 lalu.

Presiden Direktur Digiserve Ahmad Hartono mengatakan, setelah melakukan transformasi bisnis kini Digiserve siap mengakselerasi pertumbuhan dan menghadirkan produk serta layanan terbaik untuk pelanggan.

"Dalam transformasi bisnis ini, di dalamnya ada manajemen baru dan juga penggunaan nama serta logo baru yaitu Digiserve," kata Ahmad, Selasa (16/2/2022).

Ahmad menjelaskan, Digiserve sendiri dari dua kata yaitu Digi dan juga serve yang dimana "Digi" sendiri menggambarkan perusahaan Digital yang menjadi pemimpin di dalam Digital Transformation Journey bagi pelanggan dan perusahaan di Indonesia melalui karya nyata.

"Karya nyata tersebut berupa produk-produk transformasi digital, seperti: SDWAN, Azure Stack, Cloud Contact Center, Digital Customer Engagement, UC&C, Security NGFW, dan Professional Service Digital Security," kata Ahmad.

Sedangkan kata "Serve", kata Ahmad, merupakan aktualisasi dari budaya kerja dan core value AKHLAH yang menjadi komitmen perusahaan dalam melayani, melalui nilai-nilai utama.

"Nilai-nilai utama tersebut yaitu Simplify business, Empower all people within company, Respect our planet with green and responsible digital technology, Value our people and culture of doing business dan Excite the market," ucap Ahmad.

Ahmad juga mengungkapkan, bahwa perusahaan berfokus kepada lima produk portfolio dan layanan dalam mendukung transformasi digital mengingat potensi bisnis ICT Managed Solutions yang cukup besar.

Sebagai informasi Digiserve by Telkom Indonesia, merupakan perusahaan Teknologi Informasi yang bergerak dalam bidang ICT Managed Solutions.