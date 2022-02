CleanSheet Jadi Jawara The NextDev 2021

TRIBUNNEWS.COM -- Sebanyak 12 startup yang berlaga di final program Corporate Social Responsibility (CSR) The NextDev Talent Scouting 2021 akhirnya menghasilkan juaranya.

Adalah CleanSheet sebagai Best of The Best Startup dalam ajang yang digelar secara tahunan oleh Telkomsel tersebut.

Dalam rangka mengukuhkan komitmennya sebagai Digital Ecosystem Enabler, Telkomsel dengan bangga mengumumkan CleanSheet sebagai Best of The Best Startup pada

Pengumuman tersebut dilakukan dalam babak Grand Final Pitching Day #UnleashImpact yang digelar secara daring pada 16 Februari 2022, dan sekaligus menjadi penghujung rangkaian penyelenggaraan program The NextDev 2021.

Selain CleanSheet, Telkomsel juga mengumumkan beberapa startup terbaik lainnya di beberapa kategori yang disusun berdasarkan SDGs, mulai dari Quipy (Kategori: Economic Empowerment), Educourse (Kategori: Edutech for Change), CTScope (Kategori: Health Revolution), hingga Atourin (Kategori: Tourism & Ecotourism).

Tidak hanya itu, startup Sejuta Cita pun kebagian terpilih sebagai startup terfavorit berdasarkan sistem voting oleh warganet melalui media sosial @thenextdev.

Selanjutnya, 12 early-stage startup yang menjadi finalis di Telkomsel The NextDev Talent Scouting 2021 akan mengikuti program lanjutan The NextDev Academy 2022 guna menginkubasi solusi inovatif berbasis digital mereka agar dapat #MelesatDenganDigital secara berkelanjutan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan, "Sejak kehadirannya pada tahun 2015, The NextDev Talent Scouting telah menjadi wujud nyata komitmen dan konsistensi Telkomsel dalam mengembangkan ekosistem digital di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

The NextDev hadir sebagai wadah bagi para pelaku perusahaan rintisan tahap awal (early-stage startup) dan para talenta digital yang menggawanginya agar dapat bersama-sama meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan potensi diri mereka, sehingga kita dapat membantu mengembangkan solusi inovatif berbasis digital mereka lebih lanjut dan menciptakan perubahan yang didambakan oleh masyarakat.”

Program CSR Telkomsel The NextDev Talent Scouting 2021 merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong pertumbuhan early-stage startup di Indonesia melalui program rekrutmen menuju inkubasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi digital.

