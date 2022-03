Perusahaan di Indonesia Didorong untuk Kembangkan Bisnis Manfaatkan Big Data

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan teknologi dalam mengoptimalkan kinerjanya.

Data Bloomberg menunjukkan, empat dari lima perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia merupakan perusahaan teknologi.

CEO & Product Creator of Paques Benni Adham mencatat empat perusahaan teknologi tersebut adalah Apple, Microsoft, Alphabet (Google), dan Amazon.

Sementara Aramco menjadi satu-satunya perusahaan sektor energi dengan valuasi terbesar.

"Apple sebelum Covid-19 nilai valuasinya 1 triliun dolar AS, sekarang mereka 2,8 triliun dolar AS. Microsoft sebelumnya 400 juta dolar AS, sekarang 2,2 triliun dolar AS. Begitu juga Google, yang sekarang bernilai 1,6 triliun dolar AS. Mereka pesatnya berkat digitalisasi ini," kata Benni saat membuka webinar Bincang Big Data 'Take a Peek in Your Data, Know Your Business', Kamis (10/3/2022).

Lebih lanjut Benni menjelaskan, Amazon sebagai marketplace terbesar di dunia bisa meningkatkan pundi-pundi uangnya berkat pemanfaatan Big Data dari seluruh pelanggan mereka.

"Amazon bisa tracking profile customer mereka, sampai barang dan layanan kebutuhan yang mereka cari yang disediakan Amazon. Mereka menjaga stickyness para pelanggannya, sehingga kalau butuh barang atau layanan apapun bisa dicari di Amazon," jelasnya.

Amazon menurut Benni juga melakukan agregat data secara global. Mereka bisa tahu kesukaan dan kebutuhan pelanggan setiap daerah, sesuai dengan demografi dan kebiasaan berbelanjanya.

Dengan mengetahui semua ini, Amazon bisa mempromote produk sesuai yang diinginkan customer. Mereka membangun value added services yang mengangkat kinerja Amazon itu sendiri.