Dua Produk IoT Ini Diganjar Penghargaan Terbaik di Selular Award 2022

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA – Ajang Selular Award 2022 yang digelar di Jakarta Jumat lalu menetapkan 2 produk internet of things (IoT) dari Olike Indonesia, sebagai peraih penghargaan terbaik tahun ini.

Dua gelar yang diraih tersebut untuk kategori Best TWS (True Wireless Stereo) of The Year dan juga Best Smartwatch of the Year dari Selular Award 2022.

Produk yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah TWS Hero T10 dan Smartwatch Zeth W1.

Adapun penilaian Selular Award 2022 ini melibatkan panel tim redaksi dan survei online yang dilakukan terhadap pembaca Selular.

"Tentunya ini adalah suatu kehormatan dan kebanggan atas gelar Best TWS & Smartwatch of the Year pada tahun ini. Penghargaan ini menjadi gelar pertama kami semenjak kami berkiprah di industri teknologi Indonesia sejak 2017," ucap Mr. Cain Wang selaku CEO Olike Indonesia, dilansir Hai-online.



Menurutnya, penghargaan tersebut dapat dijadikan klaim atau sebagai pengakuan dari media teknologi yang menandakan perusahaannya telah membuat produk yang memuaskan konsumennya.

"Ini membuat kami terus berusaha dan berkembang dalam menghasilkan produk pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia," katanya lagi.



Untuk diketahui, Selular Media Network, yang merupakan salah satu media yang mengulas mengenai segala hal gaya hidup teknologi kembali menggelar Selular Award 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri teknologi (ICT) di Tanah Air.



Bertajuk “Winning in Digital Ecosystems”, Selular Award ke-19, acara ini telah digelar pada Jumat (29/7/2022).



Sebagai gambaran, dua produk pemenang TWS dan Smartwatch Selular Award 2022 ini hadir pada awal tahun 2022 sebagai bentuk terobosan produk Olike yang semakin mutakhir.



Hero T10 hadir sebagai salah satu TWS terbaik Olike hampir di semua sisi. Mulai dari desain yang hadir dengan tiga pilihan warna yaitu tosca, putih dan ungu ini menunjukkan kesan anak muda yang trendy.

TWS ini juga sudah memakai teknologi Bluetooth baru versi 5.3 terbaru, setiap earbuds-nya juga sudah siap mendukung setiap kegiatan musik kamu dengan smart tap control.



Dari segi bentuk, Olike Hero T10 ini sangat nyaman dipakai dengan bentuk earbuds yang pas menyesuaikan dengan bentuk telinga, belum lagi di dalam box juga disediakan dua pilihan ukuran soft silicone ear-tips agar semakin pas di masing-masing telinga pengguna.



Sementar untuk smartwatch, Olike pada tahun lalu meluncurkan smartwatch horizon yang bisa mendeteksi suhu tubuh, dan tahun ini Olike merilis Zeth W1 dengan fitur monitor kesehatan tubuh yang semakin lengkap untuk mendukung gaya hidup sehat seperti detak jantung, jumlah langkah, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, kualitas tidur, MET, hingga fitur olahraga yang akan menampilkan sports pedometer.



Peranti ini hadir dengan layar sentuh Amoled 1,32 inch, didalam body yang slim hanya 10.5 mm dengan strap yang dapat diganti sesuka hati. (hai-online/*)