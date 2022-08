Ini Deretan 13 Smartphone yang Jadi Jawara di Selular Award 2022

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang Selular Award 2022 menobatkan sejumlah smartphone di 13 kategori sebagai pemenang di ajang ini yang diselenggarakan Jumat (29/7/2022) lalu di Jakarta.

Tiga diantara pemenang tersebut adalah di kategori Smartphone of The Year yang jatuh kepada Realme GT Neo 3 dan kategori Best Gaming Smartphonediberikan kepada Oppo Reno7 5G serta predikat Most Powerful Smartphone kepada Poco F4 GT.

CEO SMN Uday Rayana mengatakan, ajang memberikan lebih dari 70 trofi penghargaan bagi pelaku industri telekomunikasi dan teknologi dengan ratusan yang menjadi nominasi.

Dia mengatakan, para penerima trofi di ajang ini adalah mereka yang berkontribusi besar untuk pembangunan di bidang telekomunikasi dan teknologi di Indonesia.

Dia menjelaskan sejak beberapa tahun terakhir industri telekomunikasi dan digital business menghadapi dinamika persaingan yang semakin ketat. Pandemi Covid-19 yang merebak pada awal 2020 juga semakin memperkuat tekanan tersebut.

Meski demikian, kebutuhan pengguna akan layanan data serta aplikasi semakin meningkat.

Sekaligus menunjukkan transformasi digital tengah masyarakat berkembang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

"Mengambil tema Winning in Digital Ecosystem, Selular Award yang pada tahun ini menginjak gelaran ke-19 menjadi cerminan bagi para pelaku usaha dalam mengarungi tantangan dan dinamika bisnis yang kerap berubah," ujarnya.

Ajang ini juga diisi dengan diskusi panel dengan narasumber antara lain Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Kominfo Denny Setiawan, Ketua Tim Penataan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Dinas Tetap dan Bergerak Kominfo Adis Alifiawan, CEO Indico Andi Kristianto, Director and Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison M Buldansyah dan Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata Marwan O Baasir, serta Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Deputy CEO Erajaya Group Hasan Aula.

Adis Alifiawan, Ketua Tim Penataan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Dinas Tetap dan Bergerak Kominfo mengatakan, Pemerintah memberikan dukungan penuh dalam pengembangan jaringan 5G di Indonesia.