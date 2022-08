HBO Max dan Snap Luncurkan Pengalaman AR untuk Sambut Pemutaran Perdana House of The Dragon  

Game of Thrones. Layanan streaming video berlangganan HBO Max bekerja sama dengan perusahaan media sosial Snap Inc meluncurkan fitur Game of Thrones: House of the Dragon bagi pengguna Snapchat.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



Dikutip dari CNET, fitur ini dapat digunakan mulai hari Minggu (21/8/2022) besok, untuk menyambut pemutaran perdana prekuel serial televisi Game of Thrones yang sangat dinanti, "House of the Dragon", yang tayang di HBO Max. Namun sayangnya, fitur ini belum dapat dinikmati pengguna Snapchat di Indonesia

Pengguna yang berada di kota atau lokasi tertentu, dapat melihat penanda naga di Snap Map ketika mendekati lokasi naga tersebut. Akan ada sekitar 20 "Lensa Landmarker" yang dirilis selama season pertama serial ini di lebih dari 10 negara.

Selain itu, ada juga filter yang dapat diakses semua pengguna untuk mengubah wajah menjadi naga bernapas api, atau saat pengguna menghadap ke kamera, seekor naga akan terbang melintasi layar handphone.

Melansir dari Techcrunch, House of the Dragon berlatar 200 tahun sebelum masa Game of Thrones. Serial ini akan berfokus pada keluarga Targaryen yang terlibat dalam perang saudara Dance of Dragons, untuk merebutkan Iron Throne.

Keluarga Targaryen adalah sebuah keluarga bangsawan legendaris yang mampu mengendalikan naga. Daenerys Targaryen, pengendali naga di serial Game of Thrones, adalah salah satu anggota terakhir dari keluarga Targaryen.

HBO Max memberikan pengalaman Augmented Reality (AR) untuk House of the Dragon karena serial ini memiliki aplikasi AR pendampingnya yang disebut DracARys. Aplikasi ini diluncurkan secara global pada 25 Juli di perangkat iOS dan Android.

Sementara itu, fitur pengalaman AR Game of Thrones: House of the Dragon, dapat dinikmati pengguna Snapchat yang berada di kota atau lokasi berikut ini :

Los Angeles: Venice Beach Grand Canals

Rio De Janeiro: Patung Putri Isabel

London: Tower Bridge

Chennai: Benteng Sankagiri

Mumbai: Stasiun CST (IE Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus)

Praha: Charles Bridge