Netflix Bocorkan Rencana Ekspansi ke Industri Game Lewat Layanan Cloud Gaming

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Penyedia layanan streaming asal Amerika, Netflix dikabarkan tengah memulai ekspansinya ke industri game dengan menghadirkan layanan Cloud Gaming untuk para pelanggannya.

Rencana tersebut diketahui publik setelah Netflix membuka rekrutmen karyawan untuk posisi software engineer atau developer perangkat lunak senior, dengan syarat utama memiliki passion terhadap dunia game dan menguasai coding.

Meski Netflix tak mau memberikan komentar apapun terkait isu ekspansi tersebut, namun dengan rekrutmen itu menandakan bahwa ekspansi Netflix pada layanan Cloud Gaming memang benar adanya.

“Kami selalu mencari talenta hebat untuk bergabung dengan tim kami dan terus mengeksplorasi peluang produk baru untuk meningkatkan pengalaman anggota kami. Kami tidak punya hal lain untuk dibagikan saat ini.” jelas Netflix dikutip dari Techcrunch.

Meningkatnya popularitas cloud gaming telah mendorong sejumlah perusahaan termasuk Netflix untuk berduyun-duyun berekspansi ke layanan tersebut.

Meningkatnya jumlah pengguna game digital membuat pasar could gaming kini makin diburu masyarakat dunia.

Bahkan pasar Research and Markets mencatat pertumbuhan pasar cloud gaming pada tahun 2030 diperkirakan dapat tembus mencapai 20,94 miliar dolar AS.

Kesempatan emas inilah yang membuat Netflix kepincut untuk menjajal render game perangkat cloud pada layanannya.

Menyusul Google Stadia, dan Amazon yang telah lebih dulu meluncurkan layanan game cloud yang mirip dengan PlayStation Now.

Dengan menautkan layanan ini para gamer dan pelanggan dari Netflix dapat mengakses game cloud tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.

Untuk mengakses permainan daring ini nantinya pelanggan Netflix dengan mudah membawa game tersebut ke perangkat TV atau PC tanpa perlu bergantung pada konsol game.

Sebelumnya Netflix sendiri telah meluncurkan beberapa game seluler gratis bagi para pelanggannya seperti "Into the Breach" dan "Before Your Eyes, meskipun game seluler tersebut tidak terlalu populer namun setidaknya layanan streaming ini berhasil menarik 1,7 juta pengguna harian untuk memainkan game seluler.

Dengan menawarkan layanan cloud gaming, diperkirakan Netflix dapat menarik perhatian para pelanggan baru untuk masuk dalam layanannya, dengan begini posisi Netflix dapat melesat naik mengungguli para pesaingnya di pasar streaming.