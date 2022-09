Daftar Game Rilis di September 2022: The Last of Us Part 1, NBA 2K23, hingga FIFA 23

Ilustrasi bermain game menggunakan konsol. Berikut daftar Game rilis di September 2022 mulai dari The Last of Us Part 1, Metal: Hellsinger, Tunic, NBA 2K23, Splatoon 3, Rift Sweepers, hingga FIFA 23.

TRIBUNNEWS.COM - Di September 2022 bakal ada berbagai judul game yang bakal dirilis.

Mulai dari remake The Last of Us Part 1 yang telah rilis pada 2 September untuk PS5.

Kemudian NBA 2K23 yang bakal rilis 9 September, Metal: Hellsinger rilis 15 September hingga FIFA 23 yang bakal rilis di akhir September.

Dukutip dari 91mobiles.com, remake The Last of Us Part 1 hadir dengan beberapa peningkatan visual dan peningkatan gameplay utama untuk PS5.

The Last of Us Part 1s ekarang dapat menawarkan gameplay 4K pada 30 FPS atau gameplay 4K dinamis pada 60 FPS.

Selain itu pemicu adaptif pengontrol DualSense dan umpan balik haptic akan meningkatkan pengalaman bermain game secara signifikan.

Metal: Hellsinger pada awalnya sangat mirip dengan Doom.

Namun, Metal: Hellsinger memiliki mekanik gameplay menarik yang menjadikannya game FPS ritme.

Ketika player menembak setan dengan irama, musiknya akan menjadi lebih intens dan dapat menyebabkan serangan lebih besar.

Metal: Hellsinger juga bakal menyajikan beberapa musik metal fantastis di antaranya Serj Tankian dari System of a Down, Matt Heafy dari Trivium, Mikael Stanne dari Dark Tranquility, Alissa White-Gluz dari Arch Enemy.