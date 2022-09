Game yang Hadir September 2022 di Xbox Game Pass: Disney Dreamlight Valley hingga Opus Magnum

TRIBUNNEWS.COM - Microsoft telah mengumumkan judul-judul game yang akan hadir di Xbox Game Pass September ini.

Tidak hanya dimainkan melalui konsol Xbox, beberapa game ini juga bisa dimainkan di PC bagi yang telah berlangganan PC Game Pass.

Dikutip dari eurogamer.net, game pertama yang tersedia di September 2022 yakni Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley diluncurkan dalam akses awal yang tersedia di sejumlah platform, dengan pengguna Game Pass mendapatkan akses ke kosmetik eksklusif dan beberapa mata uang dalam game.

Tersedia juga game Opus Magnum untuk PC dan Train Sim World 3 untuk konsol dan PC.

Opus Magnum merupakan game puzzle yang dirilis pada 2017 di mana pemain diminta membuat mesin yang rumit.

Microsoft dikabarkan akan segera merilis paket keluarga Xbox Game Pass tahun ini. Opsi paket keluarga ini memberikan akses ke Xbox Game Pass untuk lima pemain. (The Verge)

Pada 13 September, pelanggan dapat memainkan game strategi real-time Ashes of the Singularity: Escalation di PC.

Di tanggal yang sama, pelanggan juga bisa memainkan game DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace di PC, konsol dan cloud.

Di 14 September, game You Suck at Parking akan debut di cloud, konsol, dan PC.

Ini adalah game puzzle di mana pemain harus memarkir kendaraan secepat mungkin.

