Asyik, WhatsApp Kini Punya Banyak Fitur Baru, Bisa Hilangkan Mode Online Sampai Cegah Typo

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – WhatsApp merilis fitur-fitur baru yang dapat memanjakan para pengguna. Diantaranya fitur menghilangkan status online di ruang obrolan hingga fitur sunting pesan yang dapat mencegah typo atau kesalahan dalam menulis.

Berikut rincian fitur-fitur baru yang dikembangkan WhatsApp:

1. Sembunyikan Status Online

Fitur privasi ini memungkinkan pengguna untuk dapat menghilangkan status online kepada orang-orang tertentu.

Dengan fitur ini, pengguna dapat mengatur siapa yang melihat status online cukup mengakses setting, kemudian tekan di bagian Account atau akun, lalu di bagian privasi atau Privacy.

Pada menu tersebut terdapat dua pilihan, yaitu status online everyone atau semua orang dan status last seen atau terakhir dilihat.

Bila pengguna memilih online everyone, maka semua kontak WhatsApp dapat melihat status online pengguna.

Namun jika pengguna memilih menu Last Seen. Di situ, akan ada empat pilihan dimanaa status online pengguna bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna.

Pihak WhatsApp memang belum memberikan bocoran perilisan, tapi dari gambar dan keterangan yang diberikan fitur ini akan hadir dalam waktu dekat.