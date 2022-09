Intip Kecanggihan Fitur-fitur di Mesin Cuci Pintar Seri AI DD dan LG Styler

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT LG Electronics Indonesia (LG) kembali memperkenalkan produk elektronik rumah tangga terbaru LG Styler dan mesin cuci cerdas seri AI DD terbaru.

Hal yang membuat istimewa adalah keduanya dirancang sebagai solusi lengkap dalam pembersihan dan perawatan pakaian modern dengan kelengkapan fungsi dan fitur canggihnya.

“Di tengah keseharian keluarga modern dengan tuntutan pada kecepatan, duet produk terbaru LG ini memberi kepastian dalam hal kebersihan dan perawatan pakaian,” ujar Lee Taejin, President of LG Electronics Indonesia.

LG Styler terbaru dirancang untuk membuat pakaian tidak lembab dan tetap wangi berkat teknologi TrueSteam.

Memanfaatkan uap panas yang benar-benar dari air, manfaat utama TrueSteam ada pada pembersihan pakaian dari kemungkinan adanya virus, bakteri, alergen atau pun tungau yang tak sengaja dan tak disadari menempel pada koleksi pakaian pengguna.

Dengan kemampuan kontrol presisi pada tingkat suhu panas yang dibutuhkan, proses pembersihan atau sterilisasi ini dapat dilakukan tanpa harus mengambil resiko merusak bahan pakaian,” kata Kris Lee, Product Director for Home Appliance of LG Electronics Indonesia.

Teknologi TrueSteam pada LG Styler terbaru juga memberi manfaat lain yang tak kalah penting terkait dengan perawatan pakaian, termasuk penyegaran pakaian yang akan kembali dipakai dari kemungkinan berbagai aroma yang bercampur dan menempel sepanjang aktivitas sebelumnya serta perawatan spesial untuk bahan pakaian khusus.

Khusus untuk menghaluskan kembali celana kerja, LG Styler memiliki tempat khusus tepat di belakang bilah pintunya untuk melakukan tugas ini.

“Keseluruhan fungsi ini dapat dilakukan jarak jauh dengan keterhubungan wifi dan memanfaatkan aplikasi ThinQ di handphone. Memberikan kebebasan pengguna untuk tetap beraktivitas, dengan tetap pula memperhatikan perawatan pakaian untuk mendukung aktivitas selanjutnya,” ungkap Rumbi Lahari Simanjuntak, Head of Product Marketing for Home Appliance of LG Electronics Indonesia.