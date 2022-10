Kalahkan iPhone 14, Harga Ponsel Lawas Apple Tembus Rp 608 Juta

CEO Apple Steve Jobs memamerkan iPhone. Meski dianggap usang, namun sebuah ponsel lawas besutan Apple yang telah berumur 15 tahun secara mengejutkan dibanderol dengan harga yang fantastis hingga tembus 39.340 dolar As atau sekitar Rp 608 juta, dengan Kurs Rp 15.473.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Meski dianggap usang, namun sebuah ponsel lawas besutan Apple yang telah berumur 15 tahun secara mengejutkan dibanderol dengan harga yang fantastis hingga tembus 39.340 dolar As atau sekitar Rp 608 juta, dengan Kurs Rp 15.473.

Diluncurkan pada 2007 silam, gawai yang dinamai LCG Auctions merupakan iPhone generasi pertama yang paling ikonik di dalam sejarah Apple, hal tersebut lantaran ponsel ini dibuat secara all in one dengan menggabungkan fitur iPod, telepon dan juga menambahkan jaringan internet 2G.

Tak hanya itu LCG Auctions juga hadir dengan kapasitas memori penyimpanan sebesar 8GB, serta kamera 2 megapiksel. Meski sederet fitur tersebut terdengar umum untuk jajaran smartphone flagship keluaran 2022, namun untuk ponsel era 2007 keunggulan yang dimiliki iPhone LCG Auctions terbilang luar biasa.

Sebelum dilelang, iPhone lawas ini pada awal peluncuran hanya dijual seharga 599 dolar AS atau sekitar Rp 9,27 juta. Namun karena dianggap sebagai ponsel generasi pertama yang canggih di masanya, membuat ponsel LGG masuk dalam kategori barang antik.

Dalam pelelangan yang digelar pada 30 September lalu, iPhone LCG Auctions yang masih dalam kondisi Phone BNIB (Brand Baru in Box), awalnya di patok 2,500 dolar AS atau sekitar Rp 38.500.000. Akan tetapi seiring berjalannya waktu penawaran lelang ini kian menegang .

Hingga harga iPhone ini perlahan meningkat ke kisaran 10.000 dolar AS dan berakhir dengan penawaran 39.340 dolar AS. Harga tersebut bahkan mengungguli ponsel baru Apple yakni iPhone 14 yang hanya dibandrol 799 dolar AS atau senilai Rp 11,9 juta, dilansir dari CNBC International

“Barang itu tidak mengecewakan karena segelintir kolektor yang rajin dan canggih mendorong harga dari lebih dari 10.000 dolar AS,hingga nilainya saat ini” pendiri LCG Auctions Mark Montero.

Dengan kondisi masih terbungkus segel dan label yang belum di buka, Apple menyebut pelelangan iPhone LCG ini sebagai salah satu lelang paling aktif dalam sejarah perusahaan.