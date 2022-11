Biar Tak Merugi, Pebisnis Online Harus Paham Algoritma Pemasaran Digital

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem digital terutama terkait lanskap periklanan, hal itu karena seluruh industri digital bergantung pada teknologi ini.

Saat ini para pebisnis online harus memahami teknologi algoritma agar bisnis mereka tidak merugi.

Karena teknologi ini adalah sesuatu yang 'mengatur dan menjalankan' industri, dan faktanya algoritma merupakan jiwa dari pemasaran digital.

Perlu diketahui, Google membuat algoritma periklanan dan memodifikasinya beberapa kali dalam setahun untuk memberikan kesempatan kepada pemasar dalam mempertahankan lanskap digital yang terus berkembang, dengan lebih banyak improvisasi dan penyempurnaan hasil bisnis.

Perubahan kecil atau besar dalam algoritma tentunya menjadi perhatian penting bagi pemasar saat menghadapi tantangan dalam pengembangan produk, aktivitas pemasaran dan promosi hingga pengujian A/B.

Itu sebabnya pemasar memantau pembaharuan dan algoritma Google, serta selalu berusaha untuk mengikuti langkah yang baik demi mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Country Head Xapads Media Indonesia, Edo Fernando mengatakan bahwa faktor inilah yang membuat industri periklanan digital paling revolusioner, karena mampu menemukan dan memantapkan diri dengan baik.

"Saya percaya bahwa pepatah lama namun terkenal 'An algorithm is like a recipe' pada dasarnya sangat masuk akal dalam hal periklanan, karena evolusi dan modifikasi dalam algoritma Google bertujuan untuk menentukan keputusan bisnis yang tepat," kata Edo, dalam keterangannya, Senin (14/11/2022).

Lalu apa dampak algoritma terhadap ekosistem iklan digital dan bagaimana para pengiklan dapat menyesuaikan strategi pemasarannya untuk memperoleh hasil maksimal ?

Algoritma mempengaruhi pengalaman pengguna, oleh karena itu, profesional pemasaran harus merencanakan dan menyusun strategi kampanye mereka sesuai dengan itu.

Ini membantu mereka dalam mengambil metrik online pengguna, berdasarkan pemasar yang memberikan penawaran terbaik kepada netizen, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Baca juga: Strategi Penyampaian Cerita yang Kreatif Disebut Dapat Dongkrak Penjualan Toko Online

"Baru-baru ini, Google telah mengkonfirmasi untuk meluncurkan Spam Algorithm Update pada Oktober 2022 yang dimaksudkan untuk memerangi spam," jelas Edo.

Pembaharuan ini akan sepenuhnya diluncurkan di seluruh dunia dalam semua bahasa dan akan membantu pemasar untuk menganalisis kualitas, relevansi, dan kegunaan halaman masing-masing.