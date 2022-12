Cara Membuat Spotify Wrapped 2022, Bisa Dibagikan di Instagram hingga Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Simak cara membuat Spotify Wrapped 2022 untuk dibagikan di media sosial.

Menjelang akhir tahun, fitur Spotify Wrapped 2022 kembali hadir bagi pengguna setia Spotify.

Spotify Wrapped 2022 mulai ramai dibagikan oleh pengguna di media sosial.

Dengan Spotify Wrapped 2022, pengguna dapat mengetahui lagu, artis hingga durasi musik favorit.

Spotify Wrapped 2022 ditayangkan tahun ini mulai tanggal 30 November.

Dikutip dari Digital Trends, untuk tahun 2022 Spotify telah menambahkan fitur baru yakni Listening Personality.

Baca juga: Viral Tren Spotify Instafest 2022 di Medsos, Simak Cara Bikinnya!

Fitur tersebut menggunakan kebiasaan pengguna untuk mengkategorikannya ke dalam salah satu dari 16 "kepribadian", seperti The Specialist, The Adventurer, The Fanclubber, dan The Replayer.

Selain itu, ada juga fitur Audio Day yang menguraikan bagaimana preferensi mendengarkan dari pengguna berubah sepanjang hari.

Lantas, bagaimana cara membuat Spotify Wrapped 2022?

Cara membuat Spotify Wrapped 2022, sebagaimana dipraktikkan Tribunnews.com:

- Buka aplikasi Spotify di ponsel

- Kemudian cari "Spotify Wrapped 2022" atau "Kilas Balik 2022"

- Ketuk opsi "Your Wrapped is Here"

- Setelah itu, pengguna dapat melihat beberapa papan cerita yang berisi kumpulan aktivitas saat menggunakan Spotify