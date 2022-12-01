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Kode Redeem FF Terbaru, 1 Desember 2022, Klaim dan Dapatkan Hadiahnya Secara Gratis
Simak kumpulan kode redeem FF terbaru untuk hari ini, 1 Desember 2022, dapatkan hadiahnya hanya dengan mengklaim kodenya di reward.ff.garena.com.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) terbaru hari ini, 1 Desember 2022.
Pemain berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari penukaran kode redeem FF.
Tersedia Free Diamonds, Weapons, Emotes, Loot Crates, Koin, hingga Gun Skins gratis.
Kode redeem FF biasanya terdiri dari campuran 12/16 karakter huruf kapital dan angka.
Klaim kode redeemnya hanya di laman resmi reward.ff.garena.com.
Segera sambungkan akun player ke Facebook atau VK supaya dapat menerima hadiah dari Free Fire.
Kumpulan kode redeem FF terbaru pada 1 Desember 2022 dikutip dari prepareexams.com:
FFX6-0C2I-IVYU: Arctic blue
FFPLOWHANSMA: Triple Captain power up
FFE4-E0DI-KX2D: Gloo Wall Skin
HK9X-P6XT-E2ET: Game Streamer Weapon Loot Crate
FFPLNZUWMALS: Bonus 50 Points
C23Q2AGP9PH: 2x Carnival Carnage Weapon Loot Crate
FFMCLJESSCR7: 2x MP40 New Year Weapon Loot Crate