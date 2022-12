Kumpulan Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru Hari Ini, 7 Desember 2022, Klaim Kodenya Sekarang

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan kode redeem PUBG Mobile yang terbaru untuk hari ini, 7 Desember 2022.

Klaim kode PUBG Mobile di pubgmobile.com sekarang juga.

Dapatkan berbagai hadiah menarik untuk bermain game PUBG Mobile.

Tersedia skin, senjata, voucher, dan item-item lainnya yang bisa didapatkan secara gratis.

Setiap kode redeem memiliki batas waktu tertentu.

Pastikan Anda menukarkan kode redeem PUBG Mobile tidak melebihi batas waktunya.

Baca juga: Microsoft Naikkan Harga Game Xbox Jadi 70 Dolar AS Mulai Tahun Depan

Kode Redeem PUBG Mobile 7 Desember 2022 dikutip dari laman prepareexams.com:

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin only for the first 5000 players

S78FTU2XJ – New Skin

KARZBZYTR – New Legendary Outfit for Free

RNUZBZ9QQ – New AKM Glacier Skin Redeem Code

JJCZCDZJ9U – Golden Pan Redeem Code

5FG10D33 – Falcon & Get Free Emotes

TIFZBHZK4A – New Legendary Outfit for Free

Baca juga: Kualifikasi Trial Game Asphalt 2022 Seri Tiga Berlangsung Panas: Berikut Hasilnya