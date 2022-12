Microsoft Naikkan Harga Game Xbox Jadi 70 Dolar AS Mulai Tahun Depan

Microsoft menaikkan harga game Xbox mulai tahun depan dari 60 dolar AS menjadi 70 dolar AS.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Microsoft menaikkan harga game Xbox mulai tahun depan dari 60 dolar AS menjadi 70 dolar AS.

Kenaikan tersebut akan berpengaruh terhadap game yang dikembangkan Microsoft Game Studios, seperti Redfall, Starfield, dan Forza Motorsport.

Ini adalah kenaikan harga yang sesuai dengan harga yang ditawarkan pesaing Microsoft dalam industri video game, seperti Sony, Ubisoft, dan Take-Two.

"Kami menahan kenaikan harga hingga setelah liburan agar keluarga dapat menikmati hadiah bermain game. Mulai tahun 2023, game baru kami yang dibuat untuk generasi berikutnya dengan harga penuh, termasuk Forza Motorsport, Redfall, dan Starfield, akan diluncurkan dengan harga $69,99 USD di semua platform," kata perusahaan itu, yang dikutip dari The Verge.

Kenaikan harga untuk game-game Microsoft di tahun depan tidak sepenuhnya mengejutkan. Era game seharga 70 dolar AS dengan cepat datang saat konsol game generasi sekarang diluncurkan dua tahun lalu, dengan Sony menawarkan game PS5-nya dengan harga antara 49,99 dolar AS hingga 69,99 dolar AS.

Sementara Microsoft telah berfokus untuk menawarkan game-nya sendiri yang diluncurkan di Xbox Game Pass, dan mempertahankan harga penawaran langganannya.

CEO Microsoft Gaming Phil Spencer sebelumnya mengisyaratkan bahwa kenaikan harga bisa terjadi setelah akhir tahun ini.

“Kami telah menahan harga untuk konsol kami, kami telah menahan harga untuk game dan langganan kami. Saya rasa kita tidak akan bisa melakukan itu selamanya,” akui Spencer dalam sebuah wawancara pada Oktober.

“Saya pikir pada titik tertentu kami harus menaikkan beberapa harga untuk barang-barang tertentu, tetapi menjelang liburan ini kami pikir sangat penting bagi kami untuk mempertahankan harga yang kami miliki,” sambungnya.