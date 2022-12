TRIBUNNEWS.COM - Simak 10 tokoh di dunia paling banyak dicari di Google 2022.

Ada begitu banyak cerita, peristiwa, bahkan orang yang tercatat dalam buku sejarah di tahun 2022 ini.

Selain itu, rangkuman orang yang paling banyak dicari dapat dilihat pula melalui daftar Google Year in Search 2022.

Google Year in Search 2022 memuat kata populer yang paling banyak dicari masyarakat dunia di mesin Google sepanjang tahun 2022.

Dikutip dari Google Year in Search 2022, inilah 10 kata populer orang yang banyak dicari selama tahun 2022.

10 tokoh yang paling banyak dicari 2022

1. Johnny Depp

Johnny Depp memiliki nama lengkap John Christopher Deep II, yang merupakan seorang aktor, produser, dan musisi.

Johnny Deep berkebangsaan Amerika Serikat dan telah mendapatkan 10 nominasi penghargaan Golden Globe.

Nama Johnny Deep kembali banyak dicari terkait persidangan dengan mantan istrinya, Amber Heard.

2. Will Smith

Will Smith memiliki nama lengkap Williard Carroll Smith II, yang merupakan aktor dan rapper asal Amerika Serikat.

Selain itu, Will Smith juga memiliki nama panggung 'The Fresh Prince'.

Will Smith memulai karir menjadi aktor di sitkom NBC The Fresh Prince of Bel-Air (1990 - 1996).