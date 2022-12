Kode Redeem PUBG Mobile Terbaru Hari Ini, 21 Desember 2022, Klaim Segera di pubgmobile.com

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem PUBG Mobile terbaru pada hari ini, Rabu (21/12/2022).

Kode redeem PUBG Mobile adalah kode yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.

Beberapa Kode redeem PUBG Mobile terbaru ini dapat untuk diklaim atau ditukarkan pada laman resmi penukaran hadiah pubgmobile.com.

Klaim atau tukarkan kode redeem PUBG Mobile, yang nantinya akan dapat hadiah menarik.

Seperti UC, Emote, Skin Senjata, Koin BP, Peti Premium, Peti Klasik, Voucher Karakter, dan item-item gratis lainnya.

Semua hadiah akan langsung ditambahkan dan digunakan secara otomatis pada akun game PUBG pemain.

Jika kode redeem PUBG tidak dapat ditukar, maka kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Bisa jadi juga karena pembatasan server yang tidak berlaku di server lainnya.

Simak daftar kode redeem PUBG Mobile terbaru, Rabu 21 Dsember 2022, mengutip dari laman t-developers.com:

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin only for the first 5000 players

S78FTU2XJ – New Skin

KARZBZYTR – New Legendary Outfit for Free

RNUZBZ9QQ – New AKM Glacier Skin Redeem Code

JJCZCDZJ9U – Golden Pan Redeem Code