Kesiapan Perusahaan Telekomunikasi Beri Layanan Terbaik pada Konsumen di Liburan Akhir Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 operator telekomunikasi telah bersiap-siap memberikan layanan terbaiknya.

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada liburan kali ini juga diperkirakan terjadinya dan peningkatan trafik data.

Berikut persiapan operator telekomunikasi melayani para pelanggan.

1. Telkomsel

Melalui Program Telkomsel Siaga yang kali ini mengusung tema 'Satukan Semangat, Bangkit Lebih Kuat', Telkomsel berharap dapat menyatukan semangat masyarakat dalam menyongsong masa depan dengan penuh harapan untuk dapat bangkit lebih kuat, pasca masa pendemi Covid-19 yang penuh tantangan.

Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, dengan Program Telkomsel Siaga berupaya menunjang kenyamanan aktivitas telekomunikasi dan digital dengan menyiapkan kapabilitas serta keunggulan teknologi jaringan broadband terdepan, melalui penyediaan kualitas, kapasitas, cakupan jaringan yang merata dan setara hingga pelosok negeri.

Telkomsel memproyeksikan adanya lonjakan trafik layanan data (payload) sebesar 17,6 persen dibandingkan dengan rerata hari biasa, dengan total payload diperkirakan mencapai 52,5 petabyte atau tumbuh 19,1 persen apabila dibandingkan dengan periode NARU tahun sebelumnya.

Proyeksi pertumbuhan layanan data tersebut diperkirakan akan didorong oleh lonjakan pada sejumlah pemanfaatan akses layanan berbasis digital, mulai dari layanan media sosial yang diprediksi tumbuh sekira 31,7 persen, layanan komunikasi (instant messaging dan video conference) melonjak 27,8 persen, layanan streaming video meningkat sekira 29,4 persen, layanan mobile gaming melonjak hingga 18,6 persen, akses browsing naik 24,1 persen, dan akses layanan e-commerce tumbuh sekira 35 persen. Telkomsel memperkirakan trafik pada layanan SMS akan meningkat sebesar 7,9 persen, dan layanan panggilan suara akan turun 3 persen.

"Untuk mengantisipasi lonjakan trafik telekomunikasi tersebut, Telkomsel telah melakukan sejumlah optimalisasi kapasitas dan kualitas jaringan pada 493 titik wilayah prioritas di seluruh Indonesia, yang berpotensi mengalami pertumbuhan trafik telekomunikasi secara signifikan," kata Nugroho dalam keterangan persnya.

Fokus wilayah prioritas tersebut mencakup 363 area spesial (seperti alun-alun dan pusat perbelanjaan), 59 titik pemberangkatan transportasi umum, 21 titik jalur utama mudik, 47 area residensial, 1 rumah sakit pusat penanganan COVID-19, dan 2 tempat ibadah.

Lebih lanjut ditambahkan, Telkomsel juga telah mengintegrasikan hingga 25.000 unit BTS 4G/LTE baru, menyiagakan tambahan 61 unit Compact Mobile BTS (COMBAT), dan meningkatkan kapasitas internet gateway hingga 9,212 Gbps. Di samping itu, Telkomsel pun melakukan optimalisasi network coverage pada lebih dari 196.000 BTS 4G/LTE se-Indonesia dan melaksanakan pemantauan 24 jam secara remote/virtual.

Selain itu, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit menjelaskan, Telkomsel melengkapi kemeriahan momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan menghadirkan berbagai program loyalty dan promo spesial untuk pelanggan.

Program loyalty Telkomsel khusus momen NARU meliputi rangkaian program unggulan Poin Festival 2022 dengan mekanisme lucky draw (dengan hadiah utama Mercedes-Benz C200, hadiah Honda HR-V, motor matic Vespa, gawai pintar Samsung, pulsa, dengan total sebanyak 2.022 hadiah), Program Poin Parcel Akhir Tahun (untuk berkirim parcel dari e-commerce favorit), program diskon smartphone dengan tukar Telkomsel Poin, Program Mendadak Hepi (yang memberikan ekstra kuota 22 GB dengan penukaran Poin), Program Cuan Hepi (yang memberikan voucher diskon hingga Rp 1,2 juta kepada pelanggan melalui penukaran Poin), Program Hepi Bareng (yang memberikan give away dengan penukaran Poin di media sosial), Program Redeem Poin On The Spot (tersedia di seluruh booth Telkomsel selama momen NARU), serta Konser Poin Festival bersama sejumlah musisi dan band terkemuka, Nonton Bola Bareng, dan Jajanan Poin, hingga penukaran Telkomsel Poin untuk berdonasi bersama BenihBaik.

2. XL Axiata