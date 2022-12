Pertumbuhan 5G Sangat Pesat, Ericsson Prediksi Capai 620 Juta Langganan di ASEAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Layanan 5G diprediksi akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Dengan pertumbuhan pesat seperti sekarang, layanan 5G disebut bisa menjadi teknologi terkemuka di Asia Tenggara pada 2028 mendatang.

Prediksi ini dilatarbelakangi oleh sebagian besar Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) akan menawarkan layanan 5G komersial di akhir tahun 2028 mendatang. Dengan kata lain, dalam hal langganan, 5G akan menjadi teknologi terdepan dengan tingkat penetrasi sebesar 48 persen.

Khusus di Asia Tenggara dan Oceania, jumlah langganan 5G diproyeksikan akan mencapai hampir 30 juta di akhir tahun 2022. Sementara di seluruh dunia, diprediksi langganan 5G bisa mencapai satu miliar pada akhir tahun 2022 dan lima miliar pada akhir tahun 2028.

Perusahaan teknologi informasi dan komunikasi Ericsson baru-baru ini mengeluarkan laporan terbaru yang memprediksi pertumbuhan pesat 5G khususnya di Asia Tenggara (ASEAN) dan Oseania.

Bahkan menurut laporan terbaru Ericsson, langganan koneksi 5G di ASEAN dan Oseania bisa mencapai angka 620 juta pada akhir tahun 2028.

Lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam laporan bahwa adopsi 5G dan pertumbuhan penggunaan layanan imersif baru oleh konsumen merupakan faktor utama pertumbuhan penggunaan data seluler di wilayah tersebut.

Data traffic seluler per smartphone diperkirakan akan tumbuh dari 12,5 GB per bulan di tahun 2022 dan menjadi 54 GB per bulan di tahun 2028 mendatang.

Untuk itu, Head of Ericsson Indonesia Jerry Soper, mengatakan penyedia layanan komunikasi terkemuka harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur digital untuk mempercepat digitalisasi dan mendorong pembangunan negara yang inklusif.

“Sebagai pemimpin Teknologi Informasi & Komunikasi (ICT) yang terkemuka, misi Ericsson adalah untuk memungkinkan nilai penuh konektivitas bagi konsumen dan bisnis, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Bersama-sama dengan Penyedia Layanan Komunikasi, Ericsson akan terus mendukung pemerintah menyiapkan infrastruktur digital,” ucapnya.

“Ericsson juga akan terus menghadirkan jaringan dengan solusi teknologi hemat energi terbaru untuk mengurangi jejak karbon sekaligus mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi Tanah Air,” tambahnya.

Layanan 5G mencapai satu miliar koneksi pada akhir tahun 2022

Masih dari laporan Ericsson Mobility Report edisi November 2022, koneksi Akses Internet Tetap atau Fixed Wireless Access (FWA) di seluruh dunia memang mengalami pertumbuhan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Didorong oleh percepatan rencana penerapan FWA di India, serta pertumbuhan yang terjadi pada market di negara berkembang lainnya, FWA diperkirakan akan memiliki pertumbuhan sebesar 19 persen secara tahunan dari tahun 2022 hingga 2028 dan mencapai 300 juta koneksi di akhir tahun 2028.

Sementara itu, laporan juga memaparkan bahwa pada medio Juli hingga September 2022 lalu, terdapat penambahan sekitar 110 juta langganan 5G di seluruh dunia. Sehingga total tercatat 870 juta koneksi untuk 5G, yang diprediksi saat pergantian tahun sudah berada di angka satu miliar langganan.