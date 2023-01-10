Kode Redeem FF Hari Ini 10 Januari 2023, Dapatkan Skins, Diamond hingga Characters Gratis
Ini daftar kode redeem Free Fire Selasa (10/1/2023), segera klaim untuk dapatkan Skins, Diamond hingga Characters gratis.
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Daftar kode redeem Free Fire hari ini, Selasa (10/1/2023).
Anda dapat klaim atau tukarkan kode redeem FF ini melalui situs resmi penukaran hadiah reward.ff.garena.com.
Nantinya, Anda bisa mendapatkan hadiah menarik misalnya seperti gloo wall skins, pets, characters, skins, diamond, senjata, costume bundle, voucher, dan item-item gratis lainnya.
Namun, jika terdapat kode redeem FF yang tidak bisa ditukarkan, artinya kode tersebut mungkin sudah melebihi batas waktu penukaran.
Baca juga: Pecinta Harry Potter, Hogwarts Legacy Digadang Jadi Game Terbesar pada 2023
Dikutip dari insidesport.in, inilah kode redeem Free Fire 10 Januari 2023:
FFCMCPSJ99S3
3IBBMSL7AK8G
J3ZKQ57Z2P2P
GCNVA2PDRGRZ
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
XZJZE25WEFJJ
V427K98RUCHZ
FFCMCPSUYUY7E