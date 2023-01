Epic Games Store Bakal Gratiskan Game PC Dishonored: Death of the Outsider pada 2-9 Februari 2023

Dishonored: Death of the Outsider. Game PC Dishonored: Death of the Outsider dengan harga Rp 400 ribu bisa didownload gratis di Epic Games Store mulai 2 hingga 9 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Game PC Dishonored: Death of the Outsider akan tersedia gratis di Epic Games Store mulai Kamis, 2 Februari 2023, atau minggu depan.

Promo gratis Dishonored: Death of the Outsider akan berakhir pada Kamis, 9 Februari 2023.

Artinya, Dishonored: Death of the Outsider hanya gratis selama satu pekan.

Untuk saat ini, Dishonored: Death of the Outsider masih dibanderol dengan harga Rp 400 ribu.

Game yang mendapatkan rating 4,6 bintang di Epic Games Store ini dapat didownload secara gratis mulai minggu depan.

Nantinya, Dishonored: Death of the Outsider tersedia gratis bersama game City of Gangsters yang kini dibanderol Rp 161.999.

Jadi pada tanggal 2-9 Februari 2023 terdapat dua judul game yang bisa diklaim pengguna secara gratis.

Jangan lupa pada tanggal tersebut untuk akses laman resmi Epic Games Store di link store.epicgames.com atau buka aplikasi Epic Games Launcher dan cek pada kotak 'Free Games' untuk mendapatkan game PC harga Rp 400.000 ini secara gratis.

Untuk saat ini, Jumat (27/1/2023), Epic Games Store menggratiskan game Adios (harga semula Rp 96.999) dan game Hell is Others (harga semula Rp 80.999).

Batas diskon gratis game Adios dan game Hell is Others yakni hingga 2 Februari 2023 pukul 23.00 WIB.

Dishonored: Death of the Outsider

Game yang dikembangkan oleh Arkane Studios ini pertama rilis pada 14 September 2017 lalu.

Selain di PC, Dishonored: Death of the Outsider juga bisa dimainkan di PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Game ini mendapatkan ulasan positif dari kritikus game di mana 88 persen dari mereka merekomendasikan game ini.