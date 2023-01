Epson Memperkenalkan SurePress L-4733AW, Mesin Cetak Label Inkjet Digital Berkualitas Tinggi

Epson mengeluarkan line up terbaru mesin cetak digital label Inkjet Surepress L-4733AW berbasis air.

TRIBUNNEWS.COM - Epson, sebagai market leader di bisnis mesin cetak label inkjet digital mengeluarkan line up terbaru mesin cetak digital label Inkjet Surepress L-4733AW berbasis air. Surepress L-4733AW ini di rancang dengan fitur dan teknologi yang lebih unggul untuk memenuhi kebutuhan industri bisnis percetakan dengan variasi dan kecepatan waktu pencetakan yang lebih baik.

Kualitas Cetak yang Lebih Unggul

SurePress L-4733AW sebagai pemimpin di pasar tinta digital menawarkan sesuatu yang baru dan lebih baik lagi. Menyediakan cakupan gamut warna yang lebih luas termasuk didalamnya tinta berwarna putih, tinta berwarna hijau dan tinta berwarna oranye yang mencakup lebih dari 80 persen pantone warna resmi. Label printing ini menyediakan fitur katridge tinta ganda yang memberikan kemampuan otomatis mengganti tinta pada tiap warnanya tanpa menggangu pengoperasian mesin. Untuk keperluan bisnis dapat menyesuaikan tingkat densitas yang dibutuhkan antara pemilihan tinta hitam atau tinta hitam tanpa lapisan untuk menghasilkan label yang berkualitas, dengan warna yang lebih cerah dan lebih cemerlang.

SurePress L-4733AW juga dilengkapi dengan Teknologi Printhead Epson MicroPiezo yaitu teknologi variasi ukuran tetes tinta dimana teknologi ini dapat membantu untuk mengontrol volume tinta pada setiap tetesannya. Untuk pelaku bisnis dapat menghasilkan cetak label dengan resolusi tinggi hingga 1440 dpi dengan konsistensi warna sempurna. Dengan perpaduan fitur bawaan profil kreasi IIC dan fungsi spot pencocokan warna dapat meningkatkan konsistensi dan estetika pada label. SurePress L-4733AW memberikan pengaturan yang lebih halus pada gambar beresolusi rendah menghasilkan gradasi mulus dan halus pada hasil cetak label.

Proses pengeringan dua tahap, dengan kipas carriage dan kipas pemanas memastikan daya rekat tinta yang optimal untuk mencapai produktivitas dan tahan terhadap noda. Bisnis cetak label dengan dengan teknologi Inkjet yang memastikan printhead tidak bersentuhan langsung dengan media mengoptimalkan kinerja mesin pada permukaan yang tidak rata dan media bertekstur menghasilkan akurasi hasil cetak yang konsisten.

Mesin Cetak Serbaguna dan Peningkatan Produktivitas

Dengan penambahan 3 (tiga) mode pencetakan untuk substrat film dibandingkan dengan model pendahulunya L-4533AW, SurePress L-4733AW memberikan peningkatan kecepatan terbaik untuk mencapai hasil cetak yang lebih baik. Opsi 4-pass mampu mencetak 5 meter per menit, opsi 6-pass mampu mencetak pada 3,6 meter per menit dan pada mode warna putih 4-pass dan 6-pass untuk mode berwarna pada 1,5 meter per menit.

SurePress L-4733AW dirancang untuk memungkinkan pengguna dengan mudah beralih dari pengerjaan dengan ukuran lebar yang berbeda pada berbagai macam ukuran media substrat, dari 80 hingga 320 mikro. Fitur pengaturan suhu Post Heater pada mesin SurePress L-4733AW yang diaplikasikan pada substrat yang peka terhadap panas dapat diaplikasikan untuk menghasilkan label yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Manajemen Warna Digital

Bagi pelaku bisnis dapat memilih opsi menggunakan spectrometer, dimana SureSpectro AS-4000 memberikan presisi warna yang sangat tepat dan jelas, manajemen warna digital dengan ketepatan pencocokan warna pada hasil cetak memastikan reproduksi warna, perbandingan warna, dan pengukuran nilai warna yang akurat sehingga sangat dibutuhkan untuk desainer, pelaku bisnis percetakan dan industri seni, di mana pencocokan warna yang sangat tepat pada hasil pencetakan adalah kuncinya.

Manfaat dari digitalisasi adalah lebih presisi dan lebih handal. Pada alur kerja analog dimana proses pencocokan warna memerlukan waktu yang intensif sehingga mengurangi beberapa pemeriksaan visual dan penyesuaian data. Manfaat SureSpectro AS-4000 untuk pelaku bisnis adalah dapat menghemat waktu dan tenaga kerja pada saat pencetakan dengan kecepatan hasil pencocokan titik warna dan sistem manajemen warna yang mudah digunakan.

Pendekatan Bisnis Berkelanjutan

Industri saat ini mendorong perusahaan menuju bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan berkelanjutan Anda, tinta berbasis air dari Epson yang digunakan dalam SurePress L-4733AW tidak mengandung senyawa organik volatil berbahaya (VOC), produk sampingan berbahaya yang biasanya terakumulasi dalam proses produksi. The Aqueous Inks yang digunakan juga memenuhi persyaratan peraturan industri yang ditetapkan oleh peraturan FCM Eropa, dengan mempertimbangkan bisnis yang penting untuk aplikasi dalam ruangan di seluruh segmen ritel, perhotelan, dan perusahaan

Selain itu, fitur the seamless switching process pada SurePress L-4733AW tidak hanya memberikan kenyamanan penggunanya, tetapi juga meminimalisir limbah substrat dibandingkan dengan printer lain yang telah beredar di masyarakat.