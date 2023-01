Ini Rahasia Arti Huruf 'T' pada Oppo Reno8 Series

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Oppo Indonesia tidak berhenti berinovasi. Di awal tahun ini, Oppo akan segera merilis produk terbarunya yang diberi nama Reno8 T Series.

Melanjutkan kesuksesan dari Reno8 Series yang sudah ada sebelumnya, nama baru ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan terutama arti dibalik huruf T pada seri perangkat tersebut.

Chief Marketing Officer Oppo Indonesia Patrick Owen, mengatakan Oppo Reno8 Series memiliki minat yang tinggi hingga saat ini.

"Sebagai brand yang human centric kami ingin terus memberikan kepuasan kepada konsumen, salah satunya melalui kehadiran Oppo Reno8 T Series. Huruf T ini diperkenalkan pertama kali ke konsumen dengan makna Topped Up, dimana kami meningkatkan keunggulan di setiap sisi perangkat Reno8 T Series sebagai jawaban atas kebutuhan perangkat smartphone yang semakin modern bagi konsumen kami," tutur Patrick, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Oppo Reno8 T Series Resmi Meluncur, Andalkan Teknologi Kamera Hingga 108 Megapiksel

PR Manager for Reno, A Series and IoT Oppo Indonesia Aryo Meidianto A, menyampaikan Topped Up memiliki arti peningkatan besar yang menjadikan perangkat jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Topped up yang dilakukan Oppo pada Reno8 T Series meliputi peningkatan besar pada sisi performa perangkat keras yang semakin bertenaga, konfigurasi kamera dengan kemampuan kecerdasan buatan yang jauh lebih kuat, hingga desain baru kelas flagship yang memberikan tampilan jauh lebih stylish, sehingga menjadi fashion statement bagi para penggunanya," ungkap Aryo.

Lalu, apa saja peningkatan dari Oppo Reno8 T Series?

1. Top Up Kamera

Reno8 T menjadi perangkat Reno Series pertama yang dilengkapi dengan kemampuan Kamera Portrait 100MP.

Dengan resolusi super besar, pengguna dapat dengan bebas melakukan cropping dan memperbesar foto untuk hasilkan gambar portrait sangat detail.

Oppo turut menghadirkan fitur AI Portrait Super Resolution. Fitur ini memanfaatkan kekuatan AI untuk menghadirkan detail dan kejernihan ekstra pada gambar potret yang diambil dalam situasi kurang cahaya.

Dibuat berdasarkan pembelajaran AI yang dilatih pada lebih dari 200.000 sampel foto potret, AI Portrait Super Resolution dapat mengenali, menganalisis dan mengoptimalkan potret yang diambil di lingkungan dengan kondisi rendah cahaya.

2. Top Up Desain