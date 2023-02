Hadirkan Fitur Topped-Up Kamera, Smartphone Terbaru Ini Jadi Incaran Para Pemburu Gadget!

TRIBUNNEWS.COM – Ada banyak hal yang dipertimbangkan saat ingin membeli smartphone. Mulai dari spesifikasi prosesor hingga tampilan, para pemburu gadget cenderung membeli sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagai tambahan, fitur lain seperti speaker, dan layar juga merupakan pertimbangan penting untuk menentukan pilihan smartphone. Yang tak kalah penting, kamera turut menjadi salah satu faktor penentu utama!

Melansir androidauthority, dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap 2.900 pengguna smartphone, 50 persen responden menyatakan bahwa spesifikasi kamera jadi salah satu faktor penentu saat mereka memilih gadget. Bahkan, 24,2 persen mengutamakan spesifikasi kamera di atas komponen smartphone lain.

Dari tahun ke tahun, fitur kamera smartphone memang terus mengalami perkembangan pesat. Apalagi berbagai teknologi canggih telah disematkan oleh para produsen smartphone ke dalam kameranya, mulai dari jenis lensa yang makin mutakhir, resolusi, kemampuan zoom, dan lainnya.

Yang menarik, saat ini sudah ada kamera smartphone dengan sensor yang mendukung resolusi tinggi hingga 100MP, yaitu OPPO Reno8 T.

OPPO Reno8 T

Berbagai inovasinya yang andal memang menjadi alasan mengapa smartphone OPPO kerap jadi pilihan utama para pemburu gadget, begitu juga dengan OPPO Reno8 T.

Resmi diluncurkan di Indonesia pada 7 Februari lalu, smartphone ini menggaet respon positif dan minat tinggi di kalangan para penggemar gadget di Indonesia.

Hadir sebagai salah satu perangkat baru lini seri Reno8, OPPO Reno8 T berhasil mencatatkan kenaikan angka pemesanan sebesar 17,7 persen jika dibandingkan pada periode yang sama dengan suksesornya.

Kepopuleran OPPO Reno8 T bukan tanpa alasan! Soalnya, ponsel tersebut dibekali dengan spesifikasi kamera mumpuni dan fitur mentereng, salah satunya adalah Topped-up kamera, teknologi terkini yang menjanjikan hasil foto berkualitas tinggi.

Topped-up Kamera, Incaran Utama Pemburu Smartphone

OPPO Reno8 T

OPPO Reno8 T menjadi perangkat pertama Reno series yang dilengkapi dengan sensor kamera portrait 100MP, yang mendukung pengguna untuk mendapatkan hasil foto berkualitas terbaik.

Tak hanya itu, pengguna pun bisa mengedit foto dengan hasil maksimal tanpa penurunan kualitas dengan melakukan crop gambar serta melakukan perbesaran.

Hasil jepretan OPPO Reno8 T yang jernih ini sudah dirasakan oleh salah satu pengguna dan penggemar OPPO, yang akrab dipanggil dengan O-Fans, Wisnu.

"Menurut saya, makin besar megapiksel kamera, detailnya akan makin bagus. Di Reno8 T ini sudah dilengkapi kamera 100MP yang hasilnya sangat jelas. Namun saat fitur 100MP tidak diaktifkan, hasilnya pun juga sudah bagus. Untuk videonya sendiri ini udah oke banget, bisa digunakan untuk vlogging," ujarnya.

Selain dibekali dengan resolusi 100MP, OPPO Reno8 T juga hadir dengan Kamera selfie 32MP yang dilengkapi fitur Smart HDR. Fitur ini bermanfaat menghasilkan foto selfie jernih dengan pencahayaan seimbang, bahkan saat berswafoto di kondisi minim cahaya, maupun dengan cahaya latar kuat.

Hasil foto OPPO Reno8 T

Makin lengkap, ponsel ini juga mengusung lensa 40x Microlens yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembesaran dengan detail.

Berkat lensa tersebut, para pengguna bisa melakukan micro photography dan menemukan setiap keajaiban pada dunia mikroskopik. Contohnya, memotret dengan menjelajahi bagian terkecil dari detail serat kain pada handuk, detail dari butiran garam, dan detail pada kelopak bunga.

Dengan kemampuan kamera Reno8 T yang begitu canggih, enggak heran para O-fans di Indonesia tidak ragu lagi dalam memilih perangkat tersebut sebagai smartphone baru mereka.

Resmi dijual hari ini, Selasa (14/02), OPPO Reno8 T bisa kamu dapatkan dengan harga Rp4.899.000.

Dengan harga tersebut, kamu pun bisa membawa pulang keuntungan eksklusif serta hadiah tambahan berupa OPPO Enco Buds2, cashback hingga Rp500.000 dan promo cicilan bank sampai 12 bulan dengan bunga 0 persen dari Mastercard, BCA, BNI, BSI, Digibank, Mandiri, Bank Mega, Traveloka PayLater, dan Kredivo.

OPPO Reno8 T

Konsumen OPPO Reno8 T juga bisa menikmati berbagai keuntungan tambahan melalui aplikasi My OPPO seperti Ekstra 2000 Poin My OPPO, Voucher diskon Rp50.000 dari Bobobox Hotel, Voucher diskon Rp75.000 dari Bobocabin, Voucher diskon Rp40.000 dari lavojoy, Voucher diskon 50% hingga Rp50.000 dari Makuku, Gratis Medical Facial Treatment senilai Rp1,7 juta dari Skin+ Clinic, Voucher diskon hotel hingga Rp500.000 dari Traveloka, dan Voucher diskon 30% dari YOU Beauty (Y.O.U).

Berminat untuk merasakan langsung serunya menggunakan smartphone dengan kamera terbaik? OPPO Reno8 T sudah dapat dibeli di seluruh OPPO Store, partner retail resmi OPPO di seluruh Indonesia, dan e-commerce terkemuka favoritmu!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai OPPO Reno8 T, kunjungi situs resmi OPPO di link ini.

Penulis: Muh. Fitrah Habibullah | Editor: Anniza Kemala