Terbaik di Kelasnya, realme C55 NFC Resmi Meluncur di Indonesia dengan 5 Fitur Champion

TRIBUNNEWS.COM - realme resmi meluncurkan realme C55 NFC, smartphone terbaru miliknya ke Indonesia. Menjadi negara pertama di dunia yang kedatangan produk Champion di lini C series, kali ini realme memberikan upgrade maksimal pada lima aspek utama untuk pasar smartphone entry level di Indonesia dengan harga mulai dari Rp2.399.000

"realme C55 NFC akan menjadi awal untuk mengubah pandangan pengguna terhadap smartphone entry level, melalui resolusi kamera 64MP dan memori penyimpanan 256GB terbesar, serta upgrade maksimum pada fitur lain yang sulit ditemukan di kisaran harganya,” ungkap Michonne Wang, Marketing Director realme Indonesia.

Michonne menjelaskan, hal ini sejalan dengan strategi baru realme untuk C series, di mana produk-produk yang ke depannya realme luncurkan melalui seri ini akan menjadi Champion di segmennya.

Seperti namanya, C for Champion, artinya seri C akan membawa spesifikasi terdepan di segmennya yang melebihi ekspektasi pengguna dengan harga terjangkau.

realme percaya bahwa smartphone entry-level bukan berarti harus mengorbankan spesifikasi dari ponsel dan akan terus berkomitmen untuk menghadirkan fitur terdepan di kelas harganya.

Hadir dengan 5 Fitur Champion

Smartphone terbaru dari realme seri C ini hadir dengan upgrade maksimal melalui lima fitur yang unggulan di kelas smartphone entry-level. Pertama, pada sisi kamera realme menanamkan kamera AI 64MP yang diklaim memiliki kualitas lebih baik daripada kamera 50MP lain di kelasnya.

Selanjutnya, ponsel ini juga dibekali dengan Champion RAM dengan kapasitas hingga 16GB dan penyimpan dengan ROM 256GB . Kedua spesifikasi ini lebih lega dua kali lipat dari smartphone lain di kelasnya.

Nah, keempat, keunggulan realme C55 NFC hadir pada kecepatan pengisi daya tercepat dalam kelas harganya dengan kehadiran SUPERVOOC 33W. Dengan begitu, pengguna tidak perlu menunggu lama saat pengisian daya ponsel.

Terakhir, pada sisi desain, realme memberikan desain terbaik sehingga tidak kalah dengan smartphone flagship dan mendukung untuk tampilan ponsel yang maksimal. realme C55 NFC tersedia dalam dua pilihan warna yaitu Sunshower dan Rainy Night.

Membawa 3 peningkatan utama

Tak hanya dengan lima fitur champion, realme C55 NFC juga membawa tiga peningkatan utama untuk kelas ponsel entry level, yaitu pada sisi display, performance, dan juga UI.

realme C55 NFC telah mengaplikasikan tampilan layar punch hole dan UI 4.0 ter-update yang membuat pengguna makin nyaman saat menggunakan ponsel. Dari sisi performance, smartphone entry-level terbaru dari realme ini juga di-upgrade dengan membenamkan prosesor Helio G88, bukan Unisoc T616.

Mini Capsule Perdana di Smartphone Android

Selain berbagai upgrade yang diberikan pada C series terbarunya, realme juga turut mendatangkan fitur Mini Capsule yang pertama di smartphone Android. Mini Capsule ini nantinya akan beradaptasi dengan layar dan akan mengisi area sekitar kamera punch-hole untuk menampilkan berbagai notifikasi dan fitur lainnya seperti status baterai dan pengecasan, penggunaan data, dan juga statistik langkah (Penggunaan data dan statistik langkah akan tersedia pada update OTA tanggal 20 Maret 2023).

Flash sale realme C55 NFC

Mendukung kamu untuk upgrade maksimal, realme C55 NFC dibanderol dengan harga yang affordable yaitu Rp2.399.000 (6GB+6GB*|128GB) dan Rp2.899.000 (8GB+8GB*|256GB).

Menariknya, realme akan mengadakan flash sale dengan harga khusus realme C55 NFC pada 8 Maret 2023 mulai pukul 12:00 WIB secara online di realme.com serta berbagai platform e-commerce populer seperti Shopee, Lazada, akulaku, blibli, tokopedia, dan TikTok.

Pada platform online, realme C55 NFC (6GB+6GB*|128GB) akan tersedia secara eksklusif di realme.com/id, shopee, dan akulaku serta realme C55 NFC juga akan tersedia di seluruh realme Brand Store dan toko mitra di seluruh Indonesia.

realme melalui realme C55 NFC sekali lagi membuktikan komitmen Dare to Leap untuk selalu menghadirkannya fitur dan teknologi terbaik untuk generasi muda serta menjadi smartphone Champion untuk setiap orang dalam kisaran harga 2 jutaan.