Snapchat Rilis Fitur Chatbot My AI Berbasis ChatGPT untuk Semua Pengguna

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Snapchat resmi meluncurkan fitur Chatbot My AI yang didukung oleh ChatGPT untuk semua penggunanya. Fitur tersebut sebelumnya hanya tersedia untuk pelanggan berbayar Snapchat Plus.

Menurut perusahaan, Chatbot tersebut dapat memberikan rekomendasi, menjawab pertanyaan, membantu pengguna membuat rencana dan dapat menulis esai dalam hitungan detik.

Fitur Chatbot dapat dibawa ke dalam percakapan dengan teman-teman ketika disebutkan dengan "@MyAI".

Pengguna juga dapat memberinya nama dan mendesain avatar Bitmoji khusus untuk lebih mempersonalisasikannya.

Langkah tersebut dilakukan lebih dari sebulan setelah pembuat ChatGPT, OpenAI membuka akses ke chatbotnya untuk bisnis pihak ketiga.

Snap, Instacart, dan aplikasi tutor Quizlet termasuk di antara mitra awal yang bereksperimen dengan menambahkan ChatGPT.

Sejak dirilis ke publik pada November 2022, ChatGPT telah memukau banyak pengguna dengan kemampuannya yang mengesankan untuk menghasilkan esai, cerita, dan lirik lagu orisinal sebagai tanggapan atas permintaan pengguna.

Secara keseluruhan, layanan My AI dapat menguji seberapa berguna chatbot AI dalam kehidupan kita sehari-hari dan seberapa besar keinginan orang untuk berinteraksi dengan layanan pelanggan dan penggunaan lain di aplikasi favorit mereka.

Sebagai contoh, 99,5 persen respon My AI sesuai dengan pedoman komunitasnya. Snap mengatakan pihaknya telah melakukan perubahan untuk "membantu melindungi dari respons yang mungkin tidak pantas atau berbahaya."

Snapchat juga telah menambahkan teknologi moderasi dan memasukkan fitur baru ke alat parental dalam aplikasinya.

“Kami akan terus menggunakan pembelajaran awal ini untuk menjadikan AI pengalaman yang lebih aman, menyenangkan, dan bermanfaat, dan kami ingin mendengar pendapat Anda,” pungkas Snapchat.