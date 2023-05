Kode Redeem Genshin Impact Aktif Hari Ini, 9 Mei 2023, Segera Klaim di genshin.hoyoverse.com

TRIBUNNEWS.COM - Kode redeem Genshin Impact terbaru hari ini, Selasa (9/5/2023).

Klaim kode redeem Genshin Impact terbaru hari ini yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 12 dan 16 digit

Sejumlah kode redeem Genshin Impact terbaru hari ini dapat diklaim atau ditukarkan pada laman resmi penukaran hadiah di genshin.hoyoverse.com

Apabila kode redeem Genshin Impact diklaim atau ditukarkan, maka akan dapat hadiah menarik di antaranya penghargaan gratis, primes, dan mora.

Hadiah akan langsung ditambahkan dan digunakan secara otomatis pada akun game Genshin Impact pemain.

Namun apabila kode redeem Genshin Impact tidak dapat ditukar, apabila kode tersebut sudah melebihi batas waktu penukaran.

Baca juga: MPL PH S11 Berakhir, ECHO & Blacklist Pastikan Tampil di Turnamen Mobile Legends MSC 2023

Berikut daftar kode redeem Genshin Impact terbaru hari ini, 9 Mei 2023, mengutip dari laman progameguides.com:

Kode Redeem Genshin Impact aktif hari ini:

- GA9FPD42SJ4V: x60 Primogems and x5 Adventurer's Experience



- LAQZMTPKNTYH: x10,000 Mora, x10 Adventurer's Experience, x5 Fine Enhancement Ore, x5 Stir-Fried Fish Noodles and x5 Jueyun Chili Chicken



- GENSHINGIFT: x50 Primogems and x3 Hero's Wit

Kode Redeem Genshin Impact aktif kadaluwarsa:

- LA9C3RHPPHQH—Redeem for 60 Primogems and 5 Adventurer's Experience

- SSRCJ8HSV7UM—Redeem for 10,000 Mora, 10 Adventurer's Experience, 5 Fine Enhancement Ore, 5 Fisherman's Toast, 5 Goulash

- 4BQYGWQ9HTR5—Redeem for 30,000 Mora, 1 Shimi Chazuke, 1 "Once Upon a Time in Monstadt," 1 Omurice Waltz, 1 Survival Grilled Fish

- 7S9X6V4JB2M9—Redeem for 100 Primogems and 50,000 Mora