Samsung Ajak Siswa SMA Sederajat Hadirkan Inovasi Atasi Masalah Lingkungan

Istimewa

Dari kiri Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur SMA, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Winner Jihad Akbar SSFT, Head of Corporate Citizenship, Samsung Electronics Indonesia, Ennita Pramono, Direktur KSKK, Kementerian Agama, Moh Isom dan Banu Pribadi, Head of B2B Innovation Lab Samsung Research Indonesia (SRIN) saat Narasumber Media Interview Samsung Solve For Tomorrow (SSFT) di Jakarta belum lama ini