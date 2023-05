Xiaomi 12 di Indonesia Turun Harga Hingga 3 Jutaan, Cek Harga Terbarunya

TRIBUNNEWS.COM - Xiaomi 12 di Indonesia Turun Harga menjadi Rp 6.999.000 mulai Selasa (16/5/2023).

Konsumen di Indonesia kini dapat membeli Xiaomi 12 dengan harga Rp 6.999.000 dari harga aslinya.

Turunnya harga Xiaomi 12 di Indonesia menjadi Rp 6.999.000 diketahui dari semula harga peluncurannya yakni Rp 9.999.000.

Pecinta HP Xiaomi di Indonesia dapat menikmati turunnya harga Xiaomi 12 hingga 3 jutaan tersebut pada varian RAM 8/256 GB.

Informasi turunnya harga Xiaomi 12 di Indonesia, diumumkan melalui akun Instagram resmi Xiaomi Indonesia di @xiaomi.indonesia.

"Be the #MasterEveryScene with Xiaomi 12.

Mulai hari ini, Xiaomi 12 dapat kamu beli dengan harga Rp 6,999,999!, Grab yours now!," tulis keterangan @xiaomi.indonesia dikutip Tribunnews pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Spesifikasi Ponsel Xiaomi 13 Ultra, Dibekali dengan Fitur Kamera Super Jernih dan Baterai 5000 mAh

Diketahui Xiaomi 12 telah dirilis di Indonesia sejak 7 April 2022.

Pada awal peluncurannya di Indonesia, Xiaomi 12 dibaredol dengan harga Rp 9.999.000.

Spesifikasi Xiaomi 12

Dilansir dari mi.co.id, Xiaomi 12 memiliki desain yang mewah dan nyaman digenggam dengan bobot 180 g dan lebar 69,9.

Selain itu, Xiaomi 12 memiliki fitur-fitur yang lengkap.

Smartphone ini mengusung teknologi pemfokusan yang gres dengan algoritme pembelajaran dan pelacakan subjek yaitu Xiaomi ProFocus.

Kemudian, hasil video dari Xiaomi 12 akan tampak cerah dan detail walaupun dalam keadaan gelap, dengan adanya fitur Ultra Night Video.