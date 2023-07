Biaya Berlangganan Youtube Premium di Wilayah Ini Naik, Berikut Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Google mengumumkan kenaikan biaya berlangganan Youtube Premium bagi pelanggan di Amerika Serikat (AS). Menurut juru bicara YouTube, kenaikan harga diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan fitur yang diberikan kepada pelanggan YouTube Premium dan YouTube Music Premium.

Juru bicara Google mengatakan, harga baru lebih mencerminkan nilai yang ditawarkan oleh YouTube Premium, termasuk streaming bebas iklan, pemutaran offline dan latar belakang, serta akses ke lebih dari 100 juta lagu di aplikasi YouTube Music.

Pelanggan Youtube Premium di AS akan dikenakan biaya berlangganan sebesar 13,99 dolar AS atau sekitar Rp 208.000 per bulan, naik dari sebelumnya 11,99 dolar AS atau sekitar Rp 178.000 per bulan.

Sedangkan untuk pengguna aplikasi YouTube iOS, harganya naik menjadi 18,99 dolar AS atau sekitar Rp 284.000.

Kemudian biaya berlangganan YouTube Music Premium juga akan naik dari 9,99 dolar AS atau sekitar Rp 148.000 menjadi 10,99 dolar AS atau sekitar Rp 163.000 per bulan, sejalan dengan kenaikan harga serupa oleh Apple dan Amazon.

“Pelanggan lama akan melihat harga baru tercermin dalam siklus penagihan berikutnya dan akan menerima email yang menjelaskan perubahan tersebut,” kata juru bicara Youtube.

Akhir tahun lalu, Google juga telah menaikkan biaya berlangganan paket keluarga YouTube Premium menjadi 22,99 dolar AS atau sekitar Rp 344.000 per bulan.

Baca juga: YouTube Uji Coba Penonaktifan Video untuk Pengguna yang Gunakan Ad Blocker

YouTube Premium menawarkan pengalaman menonton bebas iklan di YouTube, memungkinkan pengguna menonton video tanpa gangguan. Layanan ini juga mencakup kemampuan untuk mengunduh video dan daftar putar untuk dilihat secara offline dan memutar video di latar belakang.

Baca juga: YouTube Rambah Industri E-Commerce, Luncurkan Fitur Belanja Online Mirip TikTok Shop

Selain itu, YouTube Premium juga menyediakan akses ke YouTube Music, layanan streaming musik bebas iklan, dengan pemutaran offline dan mendengarkan di latar belakang. YouTube Kids, versi YouTube bebas iklan dan dapat dimainkan secara offline yang dirancang untuk anak-anak, juga disertakan.