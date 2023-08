AI Innovation Summit 2023 Siap Digelar, Teknologi Kecerdasan Buatan Kini Menjamah Semua

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inovasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) saat ini memang telah memasuki berbagai sektor.

Bahkan aplikasi berbasis AI pun mulai bermunculan dan kian diminati pengguna internet secara global.

Hal itu karena aplikasi AS dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia secara lebih cepat dan tentu saja efisien.

Berdasar pada hasil survey Populix, nyaris setengah atau 45 persen pengusaha maupun pekerja di Indonesia mulai beradaptasi dengan teknologi ini melalui penggunaan aplikasi berbasis AI.

Melihat semakin diterimanya teknologi ini, Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) kembali menggelar Artificial Intelligence Innovation Summit (AIIS 2023) secara hybrid pada 10 hingga 12 Agustus 2023.

Acara bertajuk 'Democratizing Artificial Intelligence For All' ini akan digelar di Booth D-1 Jakarta International Expo Kemayoran pada hari pertama.

Sedangkan sesi fireside chat akan dihelat selama dua hari berikutnya di Paviliun KORIKA yang berada di Hall D-1, Stan #0001.

AIIS 2023 merupakan kegiatan konferensi dan pameran yang akan menampilkan perkembangan dan pemanfaatan beberapa inovasi AI terkini, baik secara global maupun lokal yang ditampilkan melalui main stage conference, fireside chat di pavilion, sesi kompetisi GenAI, dan webinar.

Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza mengatakan bahwa pun menjelaskan alasan dibalik pemilihan tema 'Democratizing Artificial Intelligence For All' dalam kegiatan ini.

"Tema ini memberikan pesan bahwa AI bukan hanya milik segelintir orang yang memiliki hak istimewa, tetapi menjadi alat yang memberdayakan dan mengangkat komunitas, mendorong inovasi, dan mendorong pertumbuhan inklusif," kata Hammam, dalam virtual press conference AIIS 2023, Senin (7/8/2023).

Ia pun berharap kegiatan ini dapat mempercepat implementasi pemanfaatan AI pada semua bidang penopang perekonomian.

"Selain itu, AIIS 2023 bertujuan untuk menjadi wadah bagi KORIKA untuk mempromosikan organisasi, melakukan pitching ke publik (pentahelix) dan mempercepat implementasi AI di Indonesia," jelas Hammam.

Pada hari Pertama, AIIS 2023 menyajikan rangkaian 5 topik sesi panel, yakni 'Healthcare: Forecasting Healthy Future, Digital Government, Research and Education, kemudian Food, Drugs and Agriculture, dan Smart Cities and Mobility.

Sesi panel ini diisi oleh ahli AI, baik dari Indonesia maupun internasional, seperti Singapura, Amerika Serikat (AS), Inggris Filipina, China dan India.

Lalu pada hari ke-2 dan ke-3, AIIS 2023 menyediakan sesi-sesi fireside chat yang diadakan di Paviliun KORIKA dan diisi para pembicara yang merupakan perwakilan industri, pakar, Akademisi, dan Aktivis di bidang AI.