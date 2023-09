iPhone 15 Resmi Dirilis, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Apple resmi memperkenalkan smartphone terbarunya, iPhone 15 Series dalam sebuah acara yang bertajuk “Apple Wanderlust 2023”.

Jajaran iPhone 15 terdiri dari empat model yakni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Semua model smartphone ini hadir dengan sejumlah pembaruan seperti port USB-C hingga banyak fitur premium di dalamnya.

Lantas, bagaimana spesifikasi dan harga dari iPhone 15 ? berikut Tribunnews.com sajikan ulasannya.

Desain dan Tampilan

Model iPhone 15 Pro dan Pro Max tahun ini menghadirkan beberapa perubahan desain yang penting.

Sama seperti bocoran yang telah beredar, Apple mulai menyematkan bahan titanium pada bingkai iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max, alih-alih menggunakan baja tahan karat yang mereka gunakan selama ini.

Jika dibandingkan dengan baja, Titanium memiliki beberapa keunggulan, seperti lebih kuat dan lebih ringan.

Kemudian Apple juga memilih menggunakan fitur “action button” untuk menggantikan tombol mute tradisional.

Fitur ini dapat melakukan fungsi biasa dari tombol mute, tetapi juga dapat dikonfigurasi untuk menjalankan serangkaian perintah seperti meluncurkan aplikasi kamera, menjalankan fitur Pintasan atau aksesibilitas hingga membuka memo.

Baik iPhone 15 Pro dan Pro Max masih mempertahankan layar OLED masing-masing 6,1 inci dan 6,7 inci, tetapi dengan peningkatan kecerahan hingga memiliki pengontrol LTPO yang lebih efisien,

Dapur Pacu

Model iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max kini ditenagai oleh chip A17 Bionic baru. Ini adalah SoC seluler pertama yang dibangun pada prosesor 3nm dan menawarkan peningkatan kinerja pemrosesan dan efisiensi yang lebih baik.

Chip A17 Bionic Apple memiliki prosesor 6-inti dan GPU 6-inti serta 1 inti tambahan dibandingkan grafis pada chip A16.

RAM dan Ruang Penyimpanan

Apple juga menghadirkan peningkatan untuk RAM dari model iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.

Perusahaan yang berbasis di Cupertino, AS tersebut menyematkan RAM sebesar 8 GB dan ruang penyimpanan hingga 1 TB.

Jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, kedua smartphone tersebut hanya memiliki RAM 6 GB.

Kamera

IPhone 15 Pro dan Pro Max hadir dengan kamera utama 48 MP dengan kualitas cahaya yang ditingkatkan.

Selain itu, lensa telefoto pada Pro Max memiliki fitur zoom optik 5x pada panjang fokus 120mm.

Harga dan Ketersediaan

IPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max akan tersedia dalam empat warna, yakni titanium hitam, titanium putih, dan titanium biru. IPhone 15 Pro akan dijual mulai dari 999 dolar AS atau sekitar Rp 15,3 juta (kurs 1 dolar AS = Rp 15.342), sedangkan iPhone 15 Pro Max akan dibanderol mulai dari 1,199 dolar AS atau sekitar Rp 18,4 juta (kurs 1 dolar AS = Rp 15.342),