Selama 2 Tahun, Airasia Super App Berhasil Sediakan Tiket dari 700 Maskapai dengan 3.000 Destinasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Memulai perjalanan dua tahun lalu, Online Travel Agent (OTA) Airasia Super App kini telah menyediakan penerbangan dan hotel lebih dari 700 maskapai internasional yang terbang ke lebih dari 3.000 destinasi dan ribuan hotel dari seluruh dunia.

Beberapa brand maskapai ternama dunia sebagai mitra maskapainya seperti Air Canada, Air France, Air Mauritius, Bamboo Airways, Ethiopian Airlines, flydubai, Go First, KLM, Mahan Air, Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, US Bangla Airlines dan masih banyak lagi.

Baca juga: AirAsia Kembali Layani Penerbangan Berjadwal Rute Jakarta-Denpasar Mulai 14 Oktober

Kemitraan hotel juga terus berkembang dengan lebih dari 300.000 hotel sekarang tersedia di aplikasi.

CEO Airasia Super App Amanda Woo, mengatakan hanya dalam waktu dua tahun, pihaknya sekarang menjadi satu dari tiga OTA terkemuka di Asean berdasarkan lalu lintas situs web, dengan lebih dari 100 juta pageviews rata-rata setiap bulannya.

"Salah satu keunggulan yang membuat kami menjadi unik adalah fakta bahwa kami merupakan satu-satunya OTA yang juga memiliki maskapai penerbangan. Kami dapat memanfaatkan pengalaman kami dalam bisnis penerbangan untuk memastikan beberapa pilihan penawaran kami memberikan jaminan harga terendah. Kami juga memiliki akses ke banyak data perjalanan yang besar dan kaya, karena kami selalu menjadi bisnis yang berorientasi digital sejak didirikan 20 tahun yang lalu," tutur Woo, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: AirAsia Indonesia Kembali Terbang Mulai Oktober 2021 untuk Rute Jakarta Tujuan Kuala Lumpur dan Bali

Head of Flights Rajiv Kumar, menyampaikan sebagai yang terdepan dalam layanan perjalanan online di Asean, Perusahaan selalu berupaya mendukung mitra maskapai untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan cara-cara baru dan kreatif.

"Dengan memanfaatkan database dari 51 juta pengguna dan 55 juta lebih pengikut di media sosial, mitra maskapai dan hotel kami dapat memanfaatkan kami sebagai salah satu merek terkuat di Asean, serta mengambil keuntungan dari keahlian pemasaran airasia Super App. Dengan menggunakan teknologi interlining virtual kami, kami sekarang dapat menggabungkan inventaris penerbangan yang luas dan menawarkan rencana perjalanan dengan potongan harga yang menarik. Sekarang semua orang dapat menikmati tarif rendah dari 700 maskapai penerbangan untuk terbang ke lebih dari 3.000 destinasi di seluruh dunia," jelas Kumar.

Pesawat AirAsia (Gambar oleh StockSnap dari Pixabay)

Untuk merayakan kemitraan dengan mitra maskapai baru, Airasia Super App menawarkan promosi spesial diskon hingga 50 persen selama tiga hari untuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke London, Istanbul, Helsinki, Abu Dhabi, Phuket dan Bangkok.

Terbang dari Bangkok ke London, Los Angeles, Shanghai, Munich, Phuket dan Chiang Mai.