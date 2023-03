Pandemi Mereda, Agenda MICE Jadi Strategi Perhotelan Kembali Ramai

The Westin Grand Ballroom & Convention Center yang dikelola The Westin Surabaya sebagai ballroom terbesar di Jawa Timur

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan bisnis biasanya akan dimulai lalu berakhir dengan hal yang 'kaku dan membosankan'.

Terlebih di masa pandemi ini, kegiatan pun sempat diadakan secara terbatas untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19).

Namun setelah pandemi mereda, banyak tempat yang mulai kembali menawarkan layanan yang terkait dengan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)'.

Seperti The Westin Grand Ballroom & Convention Center yang dikelola The Westin Surabaya sebagai ballroom terbesar di Jawa Timur dengan Grand Ballroom tanpa pilar seluas 9.000 meter persegi.

Tempat ini bisa menjadi salah satu venue untuk mengadakan berbagai kegiatan besar.

Sebagai salah satu brand hotel di bawah naungan Marriott International yang berfokus pada konsep well being stay, hotel ini mengutamakan wellbeing pada tiap DNA layanannya.

Ada 6 pilar yang dipegang yakni work well, move well, eat well, feel well, play well, dan sleep well.

Pilar pertama yang diusungnya, yakni work well membuat hotel ini menetapkan beberapa standar untuk gelaran meeting.

Tidak ada dekorasi dan fasilitas berlebihan pada ruangan yang digunakan untuk meeting.

Oleh karena itu, pertemuan dalam meeting ini pun akan terasa lebih efisien dan minimalis.

Selanjutnya, pilar move well membuat hotel ini memiliki program olahraga rutin yang disebut RunWESTIN.

Program ini merupakan sesi lari singkat yang dipandu tim khusus bernama RunConcierge.

Ada pula pilihan lainnya seperti Westin Olympic Outdoor Pool dan WestinWorkout Fitness Studio.

Kemudian pilar eat well memuat hotel ini menyediakan eat well menu.

Lalu feel well menawarkan perawatan spa terbaru, dan ada pula pilar lainnya yakni play well dan sleep well.