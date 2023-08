Promo Fast Food untuk Jajan di Tanggal Tua, dari McDonalds, KFC hingga Richeese Factory

TRIBUNNEWS.COM - Kamu yang mau jajan enak di tanggal tua, bisa manfaatin promo fast food dari empat restoran cepat saji ini.

Promo fast food tersedia untuk kamu yang ingin jajan enak di tanggal tua, dan tak menguras kantong.

Terdapat empat restoran cepat saji populer yang menawarkan promo fast food, dari McDonalds, KFC, HokBen, dan Richeese Factory.

Promo yang ditawarkan cukup menarik, dan bisa kamu dapatkan langsung mulai hari ini.

Berikut pilihan promo fast food untukmu:

1. McDonalds

Melansir dari akun Instagram resmi @mcdonaldsid, McDonalds menawarkan promo menarik selama lima hari berturut-turut.

Mulai 23-27 Agustus 2023, ada promo menarik dari McDonalds yang bisa kamu dapatkan.

Adapun promo McDonalds yakni setiap pembelian upsize paket hemat atau PaNas spesial, akan mendapat gratis satu McFlurry feat OREO.

Ilustrasi sepaket menu McDonalds (Flickr/Stock Catalog)

Menu yang bisa dipilih yaitu:

- Burger, french fries, dan satu minuman

- Ayam goreng + nasi, scramble egg, dan satu minuman

Namun promo ini tidak berlaku untuk PaNas 1, PaNas 2, dan PaNas HeBat.

Promo McDonalds berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan delivery.