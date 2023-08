The First Takeover of Collage All Day Dining by A Michelin-starred Chef Marco Miglioli

TRIBUNNEWS.COM - Pullman Jakarta Central Park sangat gembira mengumumkan peluncuran perdana Collage All Day Dining Takeover yang sangat dinantikan oleh Michelin-starred Chef Marco Miglioli dari Amalfi Ristorante.

Chef Marco Miglioli adalah seorang maestro kuliner dengan pengalaman lebih dari 17 tahun. Ia memulai perjalanannya dengan menyempurnakan keterampilannya dengan bergabung di berbagai restoran ternama. Dalam beberapa tahun, kecemerlangan kulinernya membuatnya mendapatkan penghargaan Michelin Star yang bergengsi pada tahun 2018 & 2019. Mahakarya kulinernya melampaui batas, menghadirkan perpaduan cita rasa dan budaya yang indah di setiap piring, terutama warisan Mediterania.

Menampilkan "Slice of Italy", Chef Marco akan menghadirkan ciri khas Italia dan menyampaikan kisah tentang negerinya serta hasratnya melalui pengalaman kuliner yang segar dan berkualitas. Mencicipi Carpaccio di Manzo yang lezat akan menjadi cara yang menyenangkan untuk memulai eksplorasi, dilanjutkan dengan warisan Italia lainnya, Ravioli del Plin dan Chicken Selection alla Puttanesca, yang mengubah hidangan tradisional menjadi seni kuliner. Ia juga menyulap tiramisu tradisional menjadi Tiramisu Amalfi untuk menu a la carte. Khusus pada buffet, Chef Marco menyiapkan Aubergine Parmigiana, Risotto Carbonara, Pizza Marinara, Spaghetti Amalfi Mare e Monti, dan Grandmother Style Tiramisu.

Chef Marco menampilkan "Slice of Italy".

Pengalaman kuliner menyehatkan tak berhenti sampai di situ, Executive Chef Ridwan Rosyadi menyiapkan cita rasa unik internasional dan favorit lokal dalam bentuk buffet atau á la carte yang menjadi keunggulan Collage All Day Dining seperti 72-hour Sous Vide New Zealand Short Ribs, Seafood on Ice, Lamian dan Teppanyaki dengan konsep live cooking. Spesial hasil kolaborasi Chef Marco, Fusion Lasagna with Meat Rendang hadir dengan cita rasa khas yang sangat luar biasa.

Executive Chef Ridwan Rosyadi

“Manjakan diri Anda dengan rangkaian hidangan Italia lezat yang dibuat eksklusif oleh Chef berbintang Michelin Marco Miglioli dan Executive Chef kami Ridwan Rosyadi. Bergabunglah bersama kami dan jadilah bagian dari perjalanan kuliner menakjubkan di Collage All Day Dining,” Sylvain Laroche, General Manager Pullman Jakarta Central Park menyatakan.

Selami malam Italia lebih dalam, mixologist berbakat kami, Khasan Putra, mengundang Anda untuk mencoba Averna Amaro Sour, koktail Italia sederhana dengan kombinasi rasa yang kompleks, Aperol Spritz, koktail klasik namun ikonik untuk melengkapi santap Anda, serta Anggur Italia yang kaya dan halus (DOCG, Asti, dan Prosseco) dengan aroma lembut.

Slice of Italy

Special Set Menu – IDR 588.000++/person

Carpaccio di Manzo | Ravioli del Plin | Chicken Selection alla Puttanesca | Tiramisu Amalfi

Available every day (A la Carte menu also available at Collage All Day Dining and In Room Dining)

Special Buffet

Saturday Dinner – IDR 588.000++/person

Sunday Brunch – IDR 688.000++/person

Aubergine Parmigiana | Risotto Carbonara | Pizza Marinara | Spaghetti Amalfi Mare e Monti |

Grandmother Style Tiramisu

Diskon hingga 50 persen dengan pembayaran melalui mitra bank.

*Tidak termasuk minuman beralkohol

Lakukan reservasi melalui kontak berikut:

Collage All Day Dining (+62) 815 8043 999

http://bit.ly/CollageAllDayDining