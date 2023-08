Konser Ronan Keating “Epic Friday” 2023 Sukses Digelar di Pullman Jakarta Central Park

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi pop Irlandia, Ronan Keating sukses mengadakan konser nostalgia “Epic Friday” di Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park yang merupakan ballroom paling bergengsi dan terbesar di Jakarta.

Suasana penuh kemeriahan para penggemar dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan musik luar biasa dari Ronan Keating. Pemilik Golden Buzzer America's Got Talent 2023, Putri Ariani juga tampil sebagai opening act dengan “Loneliness”.

Ronan Keating menghibur penonton di Pullman Jakarta Central Park.

Sejak nada pertama, Ronan Keating menguasai panggung dengan penampilan yang memukau, memikat hati dan jiwa penonton. Para hadirin disuguhi perjalanan menyusuri jalan kenangan yang memesona saat Ronan membawakan lagu klasik favorit, seperti “When You Say Nothing At All”, “I Believe I Can Fly”, “If Tomorrow Never Comes” dan banyak lagi.

Melalui konser ini, ALL - Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup dari Accor menambahkan rangkaian baru limitless experience redemptions bagi anggota ALL untuk menonton konser Ronan Keating secara eksklusif dengan berbagai keuntungan menarik.

Ronan Keating membawakan konser tak tertandingi yang melampaui ekspektasi. Malam ini akan dikenang tidak hanya sebagai konser yang sukses, tetapi juga sebagai momen yang sangat berkesan dalam karir Ronan Keating dan di hati semua orang yang beruntung untuk menyaksikannya.

