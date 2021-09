Kolaborasi Jadi Inovasi yang Diperlukan Perusahaan untuk Berkembang dan Penuhi Kebutuhan Pelanggan

DIREKTUR UTAMA Transvision, Peter Gontha mengatakan bahwa memasuki era baru industri media hiburan, kolaborasi menjadi suatu bentuk inovasi yang diperlukan perusahaan untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

"Kami berharap kolaborasi antara Transvision dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ini menjadi langkah awal untuk dapat memberikan kontribusi kepada keluarga besar PT Freeport Indonesia melalui tayangan terbaik dan berkualitas serta menjadi layanan one stop solution kepada PT Freeport Indonesia,” ungkap Peter Gontha usai menandatangani kesepakatan kerjasama Transvision beserta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Freeport Indonesia dengan penyediaan layanan TV digital dengan channel-channel yang eksklusif dan terbaik bagi seluruh karyawan PT Freeport Indonesia beserta keluarga di di kawasan jobsite Tembagapura dan Kuala Kencana di Ballroom Menara Mega Syariah, Senin (6/9/2021).

Mengikuti jejak perkembangan digital, selain tersedianya beragam pilihan channel-channel premium dan kualitas High Definition (HD), Transvision hadir dengan teknologi dan platform digital terkini yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam operasional di lapangan.

Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Edi Witjara mengakui dengan semangat sinergi, Telkom yakin dan berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan bisnis proses Freeport Indonesia kedepan melalui penyediaan solusi layanan yang terintegrasi dan menjadi trusted partner dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital.

Sedangkan President Director PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengaku pihaknya sangat berterima kasih dapat dilayani oleh Telkom dan Transvision dengan hadirnya layanan TV digital yang dapat dinikmati secara high definition.

"Mengingat lokasi karyawan kami yang sangat jauh dan terpencil, layanan ini tentu dapat meningkatkan quality of life mereka untuk selalu sehat dan bahagia." tutur Tony Wenas.

Sesuai dengan Tagline Transvision yaitu, “Broadcasting at The Edge of Technology”, Transvision yakin akan menjadi perusahaan penyiaran terdepan dalam hal teknologi.