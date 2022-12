Innokin Muncul Sebagai Pemenang Terbesar Di Ecigclick Awards 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Acara penghargaan online terbesar dan terlama di industri vaping diselenggarakan oleh Ecigclick.

Telah dimulai sejak tahun 2013, penghargaan Ecigclick dipandang sebagai indikator kuat sentimen konsumen di industri vaping dan para pemenang sebelumnya telah menjadi brand yang terkemuka.

Sejauh ini, tahun 2022 telah menjadi tahun penghargaan besar lainnya bagi brand Innokin, menyapu tiga kategori di penghargaan VapingPost 2022, memenangkan 'Biggest Breakthrough Innovation' di Golden Leaf Awards 2022 dan membawa pulang gelar “Best Pod” di Vapexpo Spanyol untuk perangkat Klypse terlaris mereka.

Penghargaan Ecigclick 2022 adalah fase nominasi Innokin yang paling sukses hingga saat ini, berada dalam 12 kategori nominasi, menandakan basis pelanggan yang terlibat.

Sekarang, Innokin telah menyelesaikan tahun ini dengan rekor delapan penghargaan Ecigclick, empat diantaranya penghargaan dengan posisi pertama. Innokin berhasil mengamankan posisi pertama dalam kategori “Best Pod Vape” untuk perangkat Klypse mereka, posisi pertama dalam “Best Tank: MTL” untuk tangki Zlide Top, posisi pertama dalam kategori “Best Vape Pen” untuk Endura T18X dan posisi pertama dalam kategori “Best RBA” untuk Ares 2 RTA.

Selain penghargaan tempat pertama, Innokin juga dianugerahi tempat ke-2 dalam kategori “Best For Beginners” untuk perangkat Klypse, bersama dengan “Best Overall Vape Brand”.

Dua penghargaan individu untuk Innokin Klypse dalam kategori "Best Pod Vape" dan juga "Best For Beginners" mencerminkan keberhasilan perangkat ini di pasar global utama.

Innokin juga menerima penghargaan tempat ke-3 dalam kategori "Best Pod System" dan "Best Vape Mod", masing-masing untuk produk Sceptre 2 dan Coolfire Z60.

Hasilnya merupakan motivasi bagi Innokin, yang telah menerima pengakuan yang signifikan pada tahun 2022. Sistem pod INNOKIN Klypse telah menjadi best-seller internasional sejak diluncurkan pada awal tahun dan telah dipuji oleh banyak konsumen karena menjadi perangkat yang handal, terjangkau, dan ramah pengguna.

Menanggapi kemenangan penghargaan tersebut, Co-founder Innokin, George Xia menyatakan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima pengakuan dari event bergengsi tersebut.

"Posisi kami sebagai inovator teknologi teratas dalam industri vaping adalah motivasi di balik setiap proyek kami," kata George Xia.

Menjelang tahun baru, Innokin merayakan kemenangan tahun 2022 dengan merilis versi edisi khusus dari perangkat Klypse terlaris mereka. Brand vaping ini juga berencana untuk meningkatkan investasi dalam penelitian & pengembangan untuk berinovasi pada teknologi vaping sepanjang tahun 2023.