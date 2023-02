Prince of My Heart: Fan Meeting With Gabriel Prince 

SIAPA SIH yang berani menolak SM Entertainment? Bahkan tawaran agensi yang menaungi idola papan atas Korea Selatan tersebut sempat ditolaknya 2 kali dan lebih memilih untuk berkarier di Indonesia.

Ya, dialah Gabriel Prince atau yang dikenal dengan nama Prince, sosok content creator, internet personality, aktor dan penyanyi berbakat. Cowok kelahiran surabaya 7 juli 2004 tersebut viral di aplikasi Tik Tok lantaran mampu meraih 50 juta likes dalam waktu relatif singkat.

Kini single perdananya yang berjudul “Solicitude” sudah diputar lebh dari 1 juta kali di platform Spotify. Debut aktingnya di layar kaca pun mendapatkan respon positif. Tak lama kemudian Prince kembali berakting di film anyar yang berjudul “Love in Game”.

Bisa dibilang Jagat hiburan tanah air saat ini sedang dihebohkan dengan munculnya Prince yang menjadi idola baru para remaja.

Sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan kasih sayang dengan segenap fans yang selama ini sudah mendukung dan setia menemani perjalanannya, Prince menggelar acara bertajuk “Prince Of My Heart” di Ballroom Kuningan City, Jakarta, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.

Judith Ayudhitya, penggagas acara menjelaskan bahwa event ini merupakan perayaan kasih sayang dengan konsep yang seru dimana para fans bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan Gabriel Prince serta dalam susasana yang intim bersama sang idolanya.

“Dalam rangkaian acara Prince of My Heart, para fans akan dibawa dalam sebuah fairy tale dimana Prince adalan pangerannya. Makanya kita come up dengan nama Prince of My Heart, karena Prince adalah pangeran untuk para fansnya,” kata Judith.

Fan meeting dan show case yang digelar dari pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB tersebut diramaikan juga dengan adanya booth pameran, foto booth, fun games dan lain-lain.

Tidak cukup sampai disitu, sejumlah tamu special dijadwalkan hadir diantaranya Ucup Pop yang akan mengajak seluruh fans yang datang untuk berkaraoke bersama.

Acara ini tidak berbayar alias gratis, cukup dengan mendownload aplikasi Vision Plus, para fans sudah bisa mendapat akses masuk.

Istimewanya lagi, bagi 50 orang pertama yang mendownload dan meregistrasikan diri di aplikasi Vision Plus akan mendapat sekumtum bunga dan berkesempatan untuk berfoto bersama Prince.

“Ini pertama kali aku dibuatin acara sendiri oleh E-Motion Entertainment dan di dukung oleh media besar seperti MNC Group dan Vision Plus, and I’m very excited karena yang datang bener-bener fans ku dan aku berharap bisa bikin mereka senang, bahagia dan terharu. Aku pengen semuanya bisa datang karena ini my first event yang bener-bener has my name on it so really this is my sweet event, and I’m thank you to E-Motion Entertainment and MNC Group Vision Plus to make it happen. And terus the best-nya acara ini juga FREE and I think they going to see the new side of me and new version of me juga, and definitely I’m going showcase my true self on stage. Well, kayaknya aku akan menyesal jika aku melewatkan kesempatan ini begitu saja,” jelas Prince.

Sekali lagi Prince sangat berterima aksih kepada fans-nya dan juga kepada E-Motion Entertainment, MNC Group serta Vision Plus atas dukungannya sehingga bisa terwujud acara ini