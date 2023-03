Layang-layang Bisa Dibikin dan dihias Bocah-bocah Di Kelapa Gading 

DALAM SEMARAK memeriahkan pergantian musim, Summarecon Mall Kelapa Gading menghadirkan acara Spring Kite Fest dengan tema 'Spring is In The Air'.

Acara ini berlangsung mulai tanggal 17 – 19 Maret 2023 di Gading Walk, Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG). Dengan nuansa spring yang kental, dekorasi layang-layang berdiameter 5 Meter dan tinggi 4 Meter pun hadir menghiasi tempat penyelenggaraan.

Para pengunjung dapat berfoto dan mengabadikan momen tersebut bersama teman dan juga keluarga.

Spring Kite Fest menghadirkan dua program menarik sebagai acara utamanya. Pada tanggal 18-19 Maret 2023, para pengunjung dapat belajar membuat layang-layangnya sendiri secara gratis di program Traditional Kite Making yang bekerjasama dengan Museum Layang-Layang. Program ini terbatas hanya untuk 25 peserta setiap harinya.

Spring Kite Fest

Program lainnya bekerjasama dengan By Painters, para pengunjung tidak hanya dapat belajar membuat layang-layang, tapi juga dapat mengikuti aktivitas menghias layangan di program Kite Painting.

Terbatas hanya untuk 25 peserta setiap harinya, para peserta hanya cukup membayar Rp50.000 sebagai biaya registrasi.

Willy Effendy, Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading mengatakan mengisi pergantian musim kali ini, Summarecon Mall Kelapa Gading ingin mengajak para pengunjung mengenang memori masa lalu serta berkreasi bersama dengan membuat dan mewarnai permainan tradisional layang-layang.

"Kami berharap dengan adanya acara ini, dapat menjadi kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga dapat mengasah kreativitas anak-anak," katanya.