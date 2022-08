Ikonik! 6 Penampilan Spesial dari (G)I-DLE yang Bikin Susah Move On

TRIBUNNEWS.COM - Sejak melakukan debutnya pada tahun 2018, girl band K-pop (G)I-DLE dikenal akan penampilan panggungnya yang karismatik.

Dengan para anggota yang begitu berbakat, performa (G)I-DLE di atas panggung memang tidak pernah mengecewakan, terlebih lagi ketika mereka menyuguhkan penampilan spesial yang berbeda dari biasanya.

Selain lewat konser dan event spesial, grup idola yang satu ini juga pernah berpartisipasi dalam acara survival dari Mnet, yaitu ‘Queendom’. Di acara tersebut, para anggota (G)I-DLE sukses memukau penonton dengan berbagai penampilan ikonik.

Dari beragam panggung spesial yang pernah ditampilkan oleh (G)I-DLE, ada enam yang wajib kamu tonton!

1. Fake Love

Tak lama setelah debut, (G)I-DLE berkesempatan untuk membawakan cover lagu “Fake Love” dari boyband K-pop paling terkenal, yaitu BTS. Lewat penampilan ini, (G)I-DLE membuktikan kemampuan mereka sebagai grup pendatang baru yang berbakat.

Dimulai dari pembukaan oleh Shuhua, rap yang keren dari Soyeon, serta bagian penutup yang dinyanyikan oleh duo vokalis Minnie dan Miyeon, performance “Fake Love” mereka enggak cuma menuai pujian dari Neverland (sebutan untuk klub penggemar (G)I-DLE), namun juga para fans BTS alias Army!

2. Fire

Di ronde kedua ‘Queendom’, (G)I-DLE mendapat kesempatan untuk bertukar lagu dengan Park Bom dari 2NE1 dan membawakan lagu debut grupnya, yaitu “Fire”, yang disebut-sebut sebagai pelopor dari konsep girl crush di K-pop.

Sebagai satu-satunya grup pendatang baru di acara ini, penampilan (G)I-DLE sama sekali tidak mengecewakan. Mereka bahkan sukses memesona grup-grup senior lewat panggung “Fire” yang dibawakan dengan gaya mereka sendiri. Seperti yang Soyeon bilang dalam liriknya, “We’re the best of this generation” (Kami adalah yang terbaik di generasi ini)!